In Seenot und unter dem Auto Wildschwein-Einsätze halten Beamte in Oberschöneweide in Atem

Am Mittwoch wurden die Berliner Polizei und Feuerwehr wegen eines Wildschweins in Teptow-Köpenick gleich doppelt alarmiert. Laut eines Berichts der „B.Z.“ klemmte ein Wildschwein in Oberschöneweide unter einem Auto. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mit zwei Hebekissen den braunen Renault anheben, um das Tier zu befreien. Ein Video auf X, ehemals Twitter, zeigt die Beamten bei der Rettungsaktion.

Kurz darauf soll ein weiteres Wildschwein in Oberschöneweide in Seenot geraten sein. Die Wasserschutzpolizei rückte auf der Spree aus. Am Kaisersteg in war das Tier in dem Fluss gesichtet worden, wie die Polizei am Abend der dpa mitteilte. Ein Video auf der Plattform Instagram zeigt, wie zwei Bootsfahrer ein Seil an dem Schwein befestigten, um es aus dem Wasser zu holen.

Die Beamten übernahmen und führten das Tier an eine flache Stelle, wo es an Land gehen konnte. Zwar sind Wildschweine exzellente Schwimmer. Aufgrund der Spundwände kam das Tier jedoch allein nicht mehr aus dem Wasser. Eine Polizeisprecherin teilte der B.Z. mit, dass in „mehreren Abschnittsbereichen an dem Tag eine Wildschwein-Rotte unterwegs“ war. Ob es sich bei beiden Vorfällen um dasselbe Schwein handelt, ist unklar. (mit dpa)