Die Pandemie hat auch innerhalb Berlins unterschiedlich starke Wucht entfaltet - die Ansteckungsraten können je nach Bezirk um das Doppelte schwanken. Am stärksten betroffen sind Neukölln, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, während Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick die niedrigsten Inzidenzen aufweisen.

Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Montag mit, Stichtag der Studie sind die Zahlen am 29. Oktober 2020, also zu Beginn der zweiten Corona-Welle.

Damals wurden in Berlin 796 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert. Allerdings unterschieden sich die sogenannten Inzidenzraten je nach Bezirk deutlich: In Neukölln hatten sich 1361 von 100.000 Einwohnern angesteckt, in Mitte 1243, in Friedrichshain-Kreuzberg 1059.

Dagegen waren es in Lichtenberg 489 Fälle auf 100.000 Einwohner, in Marzahn-Hellersdorf 427, in Treptow-Köpenick 418. Nicht berücksichtigt sind dabei die Mutationen, die erst dieses Jahr in Berlin bestätigt wurden.

Um diese Unterschiede zu beleuchten, wurden Zusammenhangsanalysen zwischen den Infektionsraten in den Bezirken und soziodemographischen Merkmalen in den dortigen Kiezen untersucht.

"Je höher der Anteil der Arbeitslosen beziehungsweise Transferbeziehende in den Bezirken ist, desto höher ist die Covid-19-Inzidenz", heißt es in der Senatsstudie.

"Grundsätzlich ist festzustellen, dass Bezirke, die eine ungünstigere Sozialstruktur aufweisen sowie dichter besiedelt sind und in denen weniger Frei- und Erholungsfläche zur Verfügung steht, signifikant stärker von der Covid-19-Epidemie betroffen sind."

Bevölkerungsdichte aber ist nur ein Faktor, wie der Senat selbst erläutert. Berlin hat im Durchschnitt mit 4090 Bewohnern je Quadratkilometer die höchste Bevölkerungsdichte, gefolgt von Hamburg mit 2440 und Bremen mit 1629.

Die im Herbst 2020 besonders stark vom Coronavirus betroffenen Flächenstaaten weisen eine geringere Bevölkerungsdichte auf: Bayern 185, Baden-Württemberg 310 und Hessen 297 Einwohner pro Quadratkilometer.

Die Senatsgesundheitsverwaltung schreibt, die Covid-19-Inzidenz sei zudem "positiv assoziiert" mit dem Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund sowie mit dem Anteil der Nicht-EU-Ausländer. Vereinfacht übersetzt: Die Infektionsraten seien in solchen Vierteln höher.