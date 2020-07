Müll ist Müll. Wir wollen ihn mit ganzer Kraft vermeiden, aber dann klebt der Kaugummi doch auf dem Boulevard, die Kippe fliegt aus dem Fenster, und die Flasche zerschellt in der Anlage.

Es gibt ein paar Theorien darüber, was im Wegwerfmoment gedacht wird, nämlich a) gar nichts, b) Kalkutta ist dreckiger oder c) das macht die BSR schon. Manchmal, wenn gleich die ganze Wohnklo-Einrichtung ins Gebüsch fliegt, kommt dazu eventuell auch noch der Gedanke „wieder 20 Euro gespart“.

Niemand scheint immun zu sein, denn es ist praktisch nicht zu unterscheiden, ob ein vermülltes Areal von FFF-Schülern oder rechten Wutbürgern hinterlassen wurde oder von den Leuten dazwischen.

Deshalb verdient auch jeder unsere Hochachtung, der den von vornherein aussichtslosen Kampf gegen die Berliner Stadtvermüllung aufnimmt: Ihr habt keine Chance, also nutzt sie! Die Initiative „wirBerlin“ ist grad am Drücker, sie will am heutigen Mittwoch vor der Hasenheide, Höhe Columbiabad, ganztägig ein Info-Faltblatt ausgeben, um der Vermüllung des Parks entgegenzutreten.

Könnte sein, dass die Flyer die Müllberge vergrößern

Gut! Aber was mag drinstehen? „Der orangefarbene Behälter ist dafür gedacht, Abfall aufzunehmen, man nutzt dazu das Loch oben in der Mitte?“ Echt mal, werden die Leute, sofern des Lesens mächtig, hinterher sagen, man kann leere Flaschen auch wieder mit nach Hause nehmen? Hatte ich ja keine Ahnung von!

Wir wünschen den Initiativlern allen Erfolg der Welt. Und hoffen, dass ihre Flyer nicht den Müllberg in der Hasenheide noch vergrößern.