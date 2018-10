Die wichtigste Nachricht war schon am Vorabend bekanntgeworden: Siemens investiert 600 Millionen Euro in Berlins Zukunft. Details dieser Investition, mit der unter anderem ein Campus für Forschung, Wissenschaft und Wohnen in der Hauptstadt geschaffen werden soll, gaben Siemens und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Mittwochmorgen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Dort wurde zu Beginn der Veranstaltung bestätigt, was der Tagesspiegel schon am Vorabend gemeldet hatte: Der von Siemens geplante Innovationscampus mit Investitionen von bis zu 600 Millionen Euro wird in Berlin verwirklicht. Diese Standort-Entscheidung hat Siemens beschlossen, mit der Landesregierung wurde am Mittwoch in Berlin eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Eine Investition dieses Umfangs durch ein einzelnes Unternehmen hat es in Berlin seit Jahrzehnten nicht gegeben. Ziel ist es laut Siemens, das Areal in Spandau bis zum Jahr 2030 zu einem Technologiepark zu entwickeln. Es soll demnach auch ein "urbaner Stadtteil der Zukunft" entstehen. Das Gründungskonzept der Siemensstadt im Jahr 1897 habe darin bestanden, Arbeiten, Forschung und Wohnen zu vereinen, erklärte Siemens-Chef Joe Kaeser. Auch heute müsse die Zukunft der Arbeit neu gedacht werden.

"Das ist ein sehr guter Tag für Berlin! Danke an alle, die das im Senat, in den Verwaltungen und im Bezirk möglich gemacht haben", twitterte der Regierende Bürgermeister.

Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bejubelte das Ereignis per Twitter.

Julian Mieth, stellvertretender Senatssprecher, wies ebenfalls auf Twitter darauf hin, dass Pop noch einen anderen Grund zum Feiern hat: Ihren Geburtstag.

Freude auch beim Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD), aus dem Urlaub schickte er ein digitales Lächeln in die Welt. Und räumte aber auf Nachfrage eines anderen Twitter-Nutzers ein, dass - wie berichtet - der Wegfall von etwa der Hälfte der Arbeitsplätze im Dynamowerk ein "Wermutstropfen" sei.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bezeichnete das Vorhaben als einen "großen Erfolg und eine Auszeichnung für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland". Mit dem Innovationscampus knüpfe Siemens an seine "Ursprünge, Erfolge und lange Tradition in der Hauptstadt" an. (mit AFP und dpa)