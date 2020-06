Für Münchens Pinakothek der Moderne gewann Stephan Braunfels mit einem fulminanten Entwurf den Wettbewerb. Wenig später folgten Auswahl und Auftrag für Schloss Wilhelmshöhe in Kassel und gleich zwei raumgreifende Solitäre im Band des Bundes: für das Elisabeth-Lüders-Haus und das Paul-Löbe-Haus. Auch der Auftrag zum Bau des Bundesarchivs in Lichterfelde schien mit einem weiteren siegreichen Entwurf sicher.

Doch nun, wenige Monate vor seinem siebzigsten Geburtstag, eröffnet das Amtsgericht Berlin das „Insolvenzverfahren über das Vermögen des Schuldners Professor Stephan Maria Braunfels wegen Zahlungsunfähigkeit – Geschäftszweig: Architekt“.

Mit seinem Talent, mit der Wirkung seiner Bauten, aber eben auch mit den Begleitumständen von deren Errichtung schrieb sich Braunfels in die Stadtgeschichte von München und die von Berlin ein. Der zweite Abschnitt des Lüdershauses sollte im Jahr 2013 öffnen – das ist aber bis heute nicht passiert, wegen eines Wasserschadens im Fundament.

Zuletzt musste ein Blockheizkraftwerk ausgebaut und ersetzt werden, das so gut wie unbenutzt aber wegen der baulichen Verzögerungen veraltet war. Der Schaden geht in die Millionen.

Braunfels hatte vor vier Jahren hingeschmissen – begleitet von heftigen Vorwürfen gegen den Bauherrn. Angeblich ist dieser ihm 14 Millionen Euro an nicht ausgezahlten Honoraren schuldig.

Stephan Braunfels, Architekt, wurde durch den Entwurf für Münchens Pinakothek der Moderne berühmt.

Den Vorwurf wies das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zurück: „Sowohl für das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus als auch für das Bundesarchiv hat das BBR alle gemäß Vertrag vereinbarten Zahlungen geleistet.“

Braunfels ist ein angenehmer Gesprächspartner, der fesselnd erzählen kann. Er spricht ruhig, leise und sachlich. Dass ausgerechnet er der „Michael Kohlhaas“ unter den Baumeistern sein soll? So jedenfalls habe der CSU-Grande Peter Gauweiler ihn mal genannt. Das war, als Braunfels diesen um eine Schlichtung in dem anderen großen Honorarstreit bat, mit dem anderen großen öffentlichen Auftraggeber, dem Land Bayern, um sein anderes Großprojekt: die Pinakothek.

Gauweiler, erzählt Braunfels, habe ihn ermahnt: „Kohlhaas war nur im ersten Teil des Buches sympathisch“.

Private Bauherren fehlten

Braunfels erzählt seine Geschichte auch als eine der Widerständigkeit gegen Fallstricke in seiner Zunft. Die säumigen Honorare seien im Kern späten Änderungswünschen der Bauherren geschuldet sowie den dadurch verlängerten Bauzeiten. Öffentliche Auftraggeber zahlten dafür grundsätzlich nicht – oder erst nach langwierigen Gerichtsverfahren. Anders als Bauherren aus der Wirtschaft, die späte Änderungen und lange Bauzeiten meiden würden – „mein Fehler war es, nicht solche Aufträge zu werben kurz nach dem Gewinn der öffentlichen Wettbewerbe“, sagt Braunfels.

Sein großes Büro an der Rudi-Dutschke-Straße hat er aufgelöst. Ein Studio in der Uhlandstraße neben seiner Wohnung ist ihm geblieben. Hier zeichnet und entwirft er, mit „ein paar Mitarbeitern“, die aber wegen der Coronakrise in die Slowakei zurückgekehrt seien.

Und Braunfels hat sich immer wieder eingemischt in die städtebaulichen Debatten der Stadt. Mit Alternativen für die monumentale Ostfassade des Humboldt Forums oder auch für die „Scheune“ am Kulturforum – für längst entschiedene Wettbewerbe, von denen er sich ausgeschlossen fühlt. Auch darauf reagierte er mit Klagen: weil er nicht berücksichtigt wurde, wie beim Zentraldepot für die staatlichen Kunstsammlungen Dresden oder beim neuen Münchener Konzertsaal.

In Nepal baut er einen buddhistischen Tempel

Einer seiner Entwürfe wird nun gebaut. „In Nepal, ein buddhistischer Tempel, an der Geburtsstätte Buddhas“, sagt Braunfels. Bezahlt werde „fast nichts, habe ich aber gerne gemacht“. Auch Ausflüge nach China oder die Türkei endeten ohne ganz große Aufträge.

Braunfels beschreibt sich „in erster Linie als Träumer und Künstler“ – in besseren Zeiten kaufte er das Barockschloss Seußlitz in Sachsen – wurde ihm die Auftragsflaute zum Verhängnis? „Ich bin nicht insolvent“, sagt er. Er habe Aufträge. Das Finanzamt habe das Verfahren losgetreten, weil sein Steuerberater ab 2014 keine Bilanzen vorgelegt habe. Dabei habe der Fiskus wenig zu erwarten: „Weil ich seit zehn Jahren nur Verluste mache.“