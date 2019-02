Der Berlinale-Vorverkauf beginnt zwar erst um zehn Uhr - doch die ersten Kinofans sind schon da. In den frühen Morgenstunden hat sich bereits eine Warteschlange am Ticketschalter in den Potsdamer Platz-Arcaden gebildet, um Tickets für die Internationalen Filmfestspiele zu ergattern.

Wer verschlafen hat und trotzdem ins Kino will, erfährt hier, wie er doch noch an die begehrten Berlinale-Karten kommt. (Tsp)

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Mehr zum Thema Internationale Filmfestspiele in Berlin So kommen Kinofans an die begehrten Berlinale-Karten