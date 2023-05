Internationale Kampagne „Identify Me“ Berliner Polizei will Mordfall aus Spandauer Forst nach 35 Jahren aufklären

Im November 1988 fanden Waldarbeiter im Spandauer Stadtforst die Leiche einer Frau. Bis heute konnte nicht ermittelt werden, wer sie war. Jetzt nimmt die Fahndung wieder Fahrt auf: Sie ist Teil der internationalen Öffentlichkeitskampagne „Identify Me“ zur Identifizierung weiblicher Mordopfer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mitteilten.

Die Leiche steckte den Angaben nach damals in einem Jutesack. Um den Hals der Frau waren zwei Seile aus Kunststoff verknotet, wie sie im Wassersport üblich sind. Am Tatort lag ein abgerissener Zettel mit einem Stempel der Beratungsstelle für Geschlechtskrankheiten vom Gesundheitsamt Schöneberg.

Die Berliner Polizei hat das Gesicht der Toten rekonstruiert und in Hoffnung auf neue Hinweise Bilder veröffentlicht. Schon Ende der 80er-Jahre war für Tipps zur Identifizierung und damit zur Aufklärung der Straftat eine Belohnung in Höhe von 5000 D-Mark ausgelobt.

Das Angebot besteht weiter und liegt heute bei 2500 Euro. Aber: Das Geld bekommen nur Menschen, zu deren Job nicht die Aufklärung von Straftaten gehört. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verteilung der Belohnung unter Ausschluss des Rechtsweges stattfindet.

Bilder zeigen das Seil, das um den Hals der Toten gewickelt war sowie den Slip und die Oberbekleidung, die die Frau trug. © Polizei Berlin

So beschreibt die Polizei die Frau:

25 bis 30 Jahre alt

162 bis 165 cm groß

4 bis 7 cm lange naturblonde Haare

schlank, Konfektionsgröße 36-38

Schuhgröße 34-35

vollständiges Gebiss

Diese Ohrringe trug die Tote. © Polizei Berlin

Außerdem veröffentlichte die Polizei auch Bilder und Informationen zu Kleidungs- und Schmuckstücken der Unbekannten. Sie trug:

eine braun-beigefarbene Herrenjacke / Herrenmantel mit Stehkragen, Vorderteil aus Leinen, Rückseite und Ärmel aus Maschenware, mit Klettverschlüssen

ein graues, dickeres T-Shirt, außen glatt, innen angeraut bzw. dickes Herrenunterhemd

eine blaue Jeanshose, US-Größe 28

einen pinkfarbenen Slip

einen Ohrring / Ohrhänger in Form eines Blattes, mit einer glänzenden lila-türkisfarbenen Beschichtung aus Metall (Titan), etwa 3,5 cm lang und 1 cm breit

einen gitterartigen, rechteckigen Ohrring bzw. Ohrhänger mit dunkelblauer Beschichtung aus Metall (Titan), etwa 4,5 cm lang und 1, 5 cm breit

am Hals ein schwarzbraunes Lederhalsband mit Schnalle

am rechten Handgelenk zwei Frotteeringe (Haargummi), rot und schwarz

eine viereckige silberfarbene Quartz-Uhr der Firma Juta inklusive silberfarbenem Metallarmband mit einer Gravur „22 9 82“

Die Unbekannte trug eine viereckige silberfarbene Quartz-Uhr der Firma Juta. © Polizei Berlin

Die Ermittler interessiert noch immer, wo eine Frau vermisst wird, die Mitte der 80er-Jahre Ähnlichkeiten mit der abgebildeten Gesichtsrekonstruktion hatte. Auch, wer anhand der Bekleidung oder des Schmucks sachdienliche Hinweise hat, kann sich unter Telefon (030) 46 64-91 14 44, per E-Mail lka114@polizei.berlin.de, bei der Internetwache oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden.

„Identify Me“ soll ermordeten Frauen ihre Würde zurückgeben

Die Kampagne „Identify Me“ ist eine gemeinsame Aktion vom Bundeskriminalamt (BKA), der niederländischen Polizei DJO und der belgischen Polizei PDC. So wird zu 22 Mordfällen gefahndet. Prominente unterstützen die Kampagne mit Videoappellen. Das BKA bietet Boxweltmeisterin Regina Halmich und Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auf.

„Alles wurde ihnen genommen, ihr Leben, ihre Würde und ihr Name“, sagt Regina Halmich. „Ich will diesen namenlosen Frauen meine starke Stimme geben. Helfen wir, sie zu erkennen und sie nachhause zu bringen. Und ihre Peiniger zu finden.“

Die niederländischen Aufrufe werden von der „Game of Thrones“-Darstellerin Carice van Houten und der Indie-Pop-Sängerin Stien den Hollander – bekannt als S10 – unterstützt.

Details zu allen Fällen in Deutschland hat das BKA auf einer eigenen Internetseite gesammelt. Alle Fälle werden in den nächsten Monaten in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ gezeigt. (Tsp)