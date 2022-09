Internationaler Autofreier Tag In Berlin werden Fahrbahnen zu Spielstraßen

Am 22. September beteiligt sich Berlin zum dritten Mal am internationalen Autofreien Tag. Am Donnerstag können Berliner:innen im Tarifbereich Berlin AB Busse und Bahnen ohne Fahrschein nutzen. Zusätzlich werden in allen Berliner Bezirken zusammen mehrere Dutzend Straßenabschnitte zu Spiel- und Nachbarschaftsstraßen. Insgesamt sind es etwa 4,3 Kilometer, auf denen es statt Hupen und Reifenquietschen Spiel und Spaß, Kreidemalen und Kuchenessen geben wird. Auch Radverkehr wird auf den Straßen gesperrt sein.

Folgende Straßenabschnitte werden am 22. September von 15 bis 19 Uhr als Spiel- und Nachbarschaftsstraßen genutzt:

Charlottenburg-Wilmersdorf

Rüdesheimer Straße, zwischen Wiesbadener- und Laubenheimer Straße

Sigmaringer Straße, zwischen Gasteiner- und Wegenerstraße

Windscheidstraße, zwischen Stuttgarter Platz und Gerviniusstraße

Friedrichshain-Kreuzberg

Blücherstraße, Hausnummer 37 bis 42

Görlitzer Ufer

Jessnerstraße, zwischen Oder- und Travestraße

Niederbarnimstraße, Hausnummer 17 bis 20

Lichtenberg

Baikalstraße, zwischen Sewan- und Baikalstraße

Plonzstraße, Hausnummer 21 bis Gotlindestraße

Marzahn-Hellersdorf

Apfelwicklerstraße

Friesacker Straße, zwischen Strauß- und Lortzingstraße

Kastanienallee, Hausnummer 53 bis 59

Maxie-Wander-Straße, zwischen Klingenthaler- und Schneeberger Straße

Mitte

Freienwalder Straße, zwischen Soldiner Straße und Friedhof

Plantagenstraße, Hausnummer 17 bis Antonstraße

Pohlstraße, Hausnummer 79 bis Kluckstraße

Tegeler Straße, zwischen Sprengel- und Triftstraße

Ufnaustraße, Hausnummer 6 bis Sickingenstraße

Neukölln

Jansastraße, Hausnummer 4 bis Weserstraße

Kienitzer Straße, zwischen Hausnummer 3 und Bornsdorfer Straße Neckarstraße

Pankow

Bötzowstraße, zwischen John-Schehr- und Danziger Straße

Gneiststraße, zwischen Greifenhagener Straße und Schönhauser Allee

Jacobsohnstraße, Hausnummer 1 bis 16

Tassostraße, zwischen Pistorius- und Charlottenburger Straße

Reinickendorf

Kamekestraße, zwischen Herbst- und Hoppestraße

Tornower Weg, zwischen Birkenwerderstraße und Dannenwalder Weg

Spandau

Lutherstraße, am Lutherplatz

Steglitz-Zehlendorf

Kadettenweg, Hausnummer 44 bis Ringstraße Sprungschanzenweg, Hausnummer 1 bis 51

Begasstraße (beim S-Bahnhof Friedenau)

Tempelhof-Schöneberg

Barbarossastraße, zwischen Goltz- und Karl-Schrader-Straße

Haeseler Straße, zwischen Goltz- und Zescher Straße

Niedstraße, zwischen Lauter- und Handjerystraße

Skarbinastraße, Hausnummer 77/79 bis Nahariyastraße Steinmetzstraße, zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße

Treptow-Köpenick

Isingstraße, Hausnummer 5 bis Schmollerplatz

Umweltsenatorin Bettina Jarasch begrüßt die Aktion: „Am Autofreien Tag können wir praktisch erleben, wie Berlin aussehen kann, wenn der Straßenraum für die Menschen geöffnet wird,“ sagte sie. „Damit gibt es mehr Raum zum Verweilen, Spielen und zum Austausch in den Nachbarschaften.“ (Tsp)

