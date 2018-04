An der Fasanenstraße gab es am Mittwoch keine Zwischenfälle bei der Demonstration „Berlin trägt Kippa“, am Hermannplatz schon. Einem Teilnehmer wurde die Israel-Flagge weggerissen, die Kundgebung wurde laut Polizei anders als geplant ohne Umzug beendet. Der Täter war ein 21-jähriger syrischer Flüchtling, gegen den jetzt ermittelt wird. Anruf beim Neuköllner Bürgermeister Martin Hikel (SPD).

Herr Hikel, irgendwie hat man schon damit gerechnet, dass in Neukölln was passiert.

Ich will das gar nicht kleinreden, wir haben auch ein Antisemitismus-Problem in Neukölln. In Wirklichkeit haben wir es aber in der ganzen Stadt. Antisemitismus zeigt sich auch in rechten Parolen, in Kapitalismuskritik, in Israel-Kritik, es gibt viele Facetten.

In Neukölln leben sehr viele Muslime.

Wir haben eine große muslimische Community. Das heißt aber nicht automatisch, dass in dieser ganzen Community antisemitische Muster bestehen. Richtig ist aber, dass teilweise der Nahostkonflikt hierher verlagert wird, auch auf die Schulhöfe. Die Kinder wissen oft gar nicht, was es bedeutet, wenn sie „Du Jude!“ als Schimpfwort verwenden.

Was muss geschehen?

Da muss man ein sehr dickes Brett bohren. Politische Bildung muss ganz früh ansetzen. Politik als Schulfach sollte es ab Mittelstufe geben. Wenn man einen Schüler fragt, warum er gegen Israel ist, dann weiß er darauf oft gar keine Antwort.

Welche Akteure außer der Schule gibt es?

Die Neuköllner Initiative Salaam-Shalom bringt jüdische und muslimische Menschen zusammen, die sich gegen Antisemitismus positionieren. Und Neuköllner Projekte wie die Stadtteilmütter unterstützen politische Demokratiebildung.

Auch in Neukölln leben Juden, sind sie in Gefahr?

Nein. Andererseits geben sich viele Menschen jüdischen Glaubens nicht im Alltag zu erkennen, deswegen war die Demonstration so wichtig: endlich jüdisches Leben sichtbar machen, damit es zu einem gewohnten Anblick und zur Normalität werden kann.