Flora Shahd aus Pankow ist so alt, wie der BER jetzt auch sein sollte. Wir haben sie das erste Mal vor drei Jahren, zu 2000 Tagen Nichteröffnung, getroffen. Mittlerweile ist sie acht Jahre alt.

Flora, vor drei Jahren hast du ein BER-Stickerheft vorgeschlagen. Gibt’s, soweit ich weiß, bislang nicht.

Echt? Weiß ich gar nicht mehr.

Wir können ja nochmal fragen bei den Flughafen-Leuten. Bald wird es hier in Pankow ganz ruhig, wenn Tegel zumacht.

Das sollte doch eigentlich auch schon länger passieren, oder?

Ja, mit den Flughäfen ist das gar nicht so einfach in Berlin. Der Flughafenchef mit dem tollen Namen Engelbert musste in den letzten Jahren x-mal erzählen: Sorry, Leute, wir machen doch nicht auf. Kennst du das? Dich auf was freuen, was dann nicht klappt?

Einmal in den Sommerferien, da wollte ich zum Pferdehof. Wir haben uns extra die vierte Woche frei gemacht. Dann sollte es aber in der sechsten Woche sein, und da hatten wir dann keine Zeit.

Du reitest lieber als das du fliegst, oder?

Ja, ich voltigiere. Das sind Kunststücke auf dem Pferd, den Arm nach vorne, linkes Bein nach hinten, und dabei knien.

Das machst du alles auf dem Pferd??

Ja, im Trab.

Wow. Dann hast du von diesem ganzen irrsinnigen Flughafen bestimmt kaum was mitbekommen.

Doch, manchmal reden Mama und Papa drüber. Wenn der jetzt aufmacht, würde ich mir das schon mal angucken. Aber nur, wenn ich überall frei rumlaufen kann. Und nicht immer warten muss, weil Mama und Papa sich irgendwas angucken wollen.

Sechs Milliarden Euro hat das Ding übrigens gekostet.

So weit kann ich gar nicht denken. Ich krieg 1,50 Taschengeld die Woche.

Und findest du neun Jahre viel oder wenig?

Kommt drauf an. Wenn ich manchmal so überlege, ich bin jetzt schon neun – das ging schnell. Aber wenn ich weiß, bald ist Weihnachten, dann vergeht die Zeit echt langsam.

Um den Flughafen zu bauen, haben sich mehrere Leute zusammengetan. So, wie wenn drei Kinder zusammen spielen.

Das gibt oft Streit. Wenn ich meiner Schwester auf den Fuß trete, dann tritt sie zurück. Und dann trete ich ihr nochmal etwas doller auf den Fuß, und dann tritt sie noch doller zurück.

Ja, so ungefähr lief das da auch. Aber jetzt wird der Flughafen ja wirklich eröffnet.

Und was, wenn nicht?