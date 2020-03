Die Sitzung am Donnerstag des Berliner Abgeordnetenhauses am Donnerstag wird nach Informationen des Tagesspiegels abgesagt. Der Grund: Der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das geht aus einer Mail hervor, die der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), an Abgeordnete verschickt hatte und die dem Tagesspiegel vorliegt.

Dies könnte für Berlin weitreichende Folgen haben. Denn Issacharoff hatte am 9. März bei der Veranstaltung des Abgeordnetenhauses zur Enthüllung des Ehrenbürger-Porträts der 98-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer teilgenommen.

Bei der Enthüllung anwesend waren der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), der Präsident des Abgeordnetenhauses, sowie die Vizepräsidentinnen und weitere Präsidiumsmitglieder und Fraktionsvorsitzende wie Burkard Dregger (CDU), Silke Gebel (Grüne) und Raed Saleh (SPD), aber auch andere Abgeordnete. Insgesamt waren 140 Gäste vor Ort.

Ralf Wieland informierte die Abgeordneten des Berliner Parlaments in einer Mail am Mittwochmittag über den Umstand und sagte: „Wir nehmen mit dem als Veranstalter zuständigen bezirklichen Gesundheitsamt Kontakt auf. Weitere Informationen folgen so schnell wie möglich.“

Parlamentspräsident Ralf Wieland und Margot Friedländer bei der Enthüllung des Portraits der Berliner Ehrenbürgerin am 9. März... Foto: Mike Wolff, TSP

Die Folge soll nun offenbar die Absage der Plenarsitzung sein. Normalerweise war am Donnerstag im Plenum eine Regierungsansprache von Michael Müller geplant - zum Thema Coronavirus.

