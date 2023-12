IT-Probleme Alle Termine bei Berlins Bürgerämtern fallen am Mittwoch aus

Ein Softwareproblem hat am Mittwoch Berlins Bürgerämter lahmgelegt. Sämtliche Bürgeramtstermine für den 27. Dezember müssen deshalb entfallen, wie verschieden Bezirksämter über den Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mitteilen. Das Ziel sei, den betroffenen Berlinerinnen und Berlinern zeitnah einen Ersatztermin anzubieten, sagte der Sprecher des Bezirksamts Mitte, Christian Zielke.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ähnlich das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf: Der Ausfall der Datenbank führe zu einem Ausfall der Software VOIS, weshalb das Bürgeramt derzeit arbeitsunfähig sei. Termine würden schriftlich abgesagt. Bürgerinnen und Bürger, die von dem Ausfall betroffen sind, „können in den kommenden Tagen unter Vorlage ihrer Terminbestätigung an der Information des Bürgeramtes vorsprechen und bekommen kurzfristig, nach Kapazität auch für den gleichen Tag, einen neuen Termin“, so das Bezirksamt auf X.

„Wir haben ein Problem in der Datenbank“, bestätigte Sprecher des IT-Dienstleistungszentrums, Olaf Reimann, der Tageszeitung „B.Z.“: „Der Ausfall betrifft die Terminvergabe. Die ist heute berlinweit leider nicht möglich.“ Aktuell laufe die Lösungsanalyse noch.

Zielke sagte, für diejenigen, die zwischen den Jahren frei und sich gefreut hätten, einen Bürgeramtstermin zu haben, sei das verständlicherweise sehr ärgerlich. Derzeit sei noch nicht klar, wann das System wieder laufe. „Wir hängen alle ein bisschen in der Luft“, so der Sprecher.