IT-Probleme Termine bei Berlins Bürgerämtern fallen am Mittwoch komplett aus

Ein Datenbankproblem hat am Mittwoch Berlins Bürgerämter lahmgelegt. Sämtliche Bürgeramtstermine für den 27. Dezember müssen deshalb entfallen, wie verschieden Bezirksämter über den Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mitteilen. Nach Angaben des Bezirksamtes Mitte soll es zeitnah Ersatztermine geben.

Demnach ist ein Datenbankproblem im IT-Dienstleistungszentrum für den Ausfall verantwortlich. Dieses wiederum führe zu einem Ausfall der Software VOIS.

Laut Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf würden Termine schriftlich abgesagt. Bürgerinnen und Bürger, die von dem Ausfall betroffen sind, „können in den kommenden Tagen unter Vorlage ihrer Terminbestätigung an der Information des Bürgeramtes vorsprechen und bekommen kurzfristig, nach Kapazität auch für den gleichen Tag, einen neuen Termin“, so das Bezirksamt auf X.