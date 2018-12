„Bad news is good news“ lautet eine alte Journalistenregel - schlechte Neuigkeiten machen gute Nachrichten.

Das mag zwar auf den ersten Blick zynisch klingen, aber zumindest was das Leserinteresse angeht, scheint sich der Spruch im Alltag immer wieder zu bestätigen.

Das zeigt auch die Auswertung der im vergangenen Jahr meistgelesenen Berlin-Artikel des Tagesspiegels: Gute Nachrichten waren darunter nicht.

Stattdessen wurden Artikel über gewalttätige Auseinandersetzungen, Tötungen, die Waldbrände in Brandenburg, eine eskalierte Grillparty sowie ein Nachruf am meisten gelesen.

Im Folgenden unsere Liste der Top-10-Artikel des vergangenen Jahres, gemessen an der Zahl der Klicks.

Platz 1: Berlin-Gesundbrunnen - Streit in Café eskaliert – 23-jährige Frau stirbt

Platz 2: Treuenbrietzen in Brandenburg - Waldbrand bei Berlin – Feuerwehr lässt drei Dörfer räumen

Platz 3: Gewalttätige Politsekte "Jugendwiderstand" - Maos Schläger aus Berlin-Neukölln

Platz 4: Boundzound alias „Ear" - Seeed-Frontmann Demba Nabé gestorben

Platz 5: Berliner Polizei - Vermisster Streifenwagen gefunden

Platz 6: Festmahl im Volkspark Friedrichshain - Zwölf Schafe an Drehspießen – Polizei beendet Grillparty im Park

Platz 7: Berlin-Neukölln - Polizist am Hermannplatz von Clan-Mitglied angefahren

Platz 8: Schießerei am Tempelhofer Feld - Clan-Intensivtäter in Neukölln getötet

Platz 9: Berlin - Schwerer Diebstahl an der Polizeiakademie

Platz 10: Berlin-Neukölln - 25-Jähriger in der Weserstraße homophob beleidigt

Wer nach so viel schlechten Nachrichten etwas Erbauliches braucht, findet hier eine Fotostrecke mit den süßesten Tierbabys, die im vergangenen Jahr in Zoo und Tierpark zur Welt kamen. Und hier gibt es einen unterhaltsamen Ausblick, was 2019 in Berlin alles passieren wird.