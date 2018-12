Die Silvestersause kann beginnen: Die zwei Kilometer lange Partymeile am Brandenburger Tor hat am Montagnachmittag geöffnet. An den Eingängen bildeten sich bereits Schlangen, wie die Sprecherin der Veranstaltung sagte. Dies war auch den Sicherheitskontrollen geschuldet. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten. Die Meile ist eingezäunt und bewacht.

Hunderttausende Besucher werden bis Mitternacht zu Deutschlands größter Silvesterparty unter dem Motto „Welcome 2019“ erwartet. „Wir denken, dass es angesichts der milden Temperaturen voll wird“, so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete in der Nacht zu Dienstag Temperaturen um die sieben Grad in der Hauptstadtregion.

So finden Sie sich auf der Silvestermeile zurecht Grafik: Tsp/FB/PM

Das Programm am Brandenburger Tor soll um 19 Uhr starten. Unter anderem gibt es Musik von DJ Bobo, Bonnie Tyler, Alice Merton, Nico Santos und Eagle Eye Cherry. Selbst wenn die Meile in diesem Jahr nur bis zum Kleinen Stern reicht, bleibt das Event die größte Silvesterparty Deutschlands.

Um 14 Uhr öffnet die Silvestermeile für Besucher, das eigentliche Bühnenprogramm beginnt um 19 Uhr. Da es zu Einlassstops kommen kann, empfiehlt es sich, bis 19 Uhr auf dem Festgelände auf der Straße des 17. Juni zu sein.

Feuerwerkskörper, Alkohol, Glasflaschen, Rucksäcke und große Taschen müssen zu Hause gelassen werden. Verpflegung gibt es zu kaufen, der Eintritt selbst ist kostenfrei. Parkmöglichkeiten in der Nähe gibt es keine. Die nächsten Bahnhöfe sind: Bellevue, Tiergarten, Potsdamer Platz, Friedrichstraße und Kochstraße. Der U-Bahnhof Brandenburger Tor schließt um 16 Uhr.

(mit dpa)