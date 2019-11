Es dauert in der Regel drei bis vier Jahre ab dem erst Kontakt, bis man mit Japanern ins Geschäft kommt. Das war nur eine von vielen fernöstlichen Weisheiten, die Michael Müller im Mai bei seinem Besuch in Tokio einsammeln durfte. Insofern haben er und viele Mitglieder der Delegation der Industrie- und Handelskammer (IHK), die ihn damals begleitet hatten, keine zu drängenden Erwartungen an ihre neuen Kontakte.

Heute aber kommt immerhin eine hochrangige Bekanntschaft aus Fernost zum Gegenbesuch nach Berlin: Herr Satoshi Matsushita. Auf seiner Visitenkarte, die man in Japan ja stets mit beiden Händen und angemessen leichter Verbeugung übergibt, steht: „Executive Officer & Group President, Global Strategic Planning & Marketing Group, Mitsubishi Electric Corporation“. Man könnte verkürzt sagen, der Mann ist im Vorstand fürs Auslandsgeschäft und das Marketing zuständig.

Mitsubishi Electric - der Konzern hat schon seit den 1940er-Jahren nichts mehr mit Mitsubishi Motors oder Mitsubishi Heavy Industries am Hut - entwickelt und produziert weltweit unter anderem Klimaanlagen, Halbleiter, Roboter für Fabriken, Teile für die Energieversorger, Bahn- und Autohersteller, aber auch Weltraumtechnologie, Satelliten etwa.

Am Donnerstag war Satoshi Matsushita auf der Fabrikautomationsleitmesse SPS in Nürnberg, am heutigen Freitag standen Treffen in Berlin an: So traf sich der Gast am Morgen mit IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder im Charlottenburger Ludwig-Erhard-Haus. Am Mittag hatte er einen Termin mit Müller im Roten Rathaus. Und dann wollte sein Tross noch durch die halbe Stadt nach Spandau ziehen zu Helmut Schramm, dem Leiter des BMW-Motorradwerks. Schramm war auch mit in Tokio. Dessen Sprecherin wollte den Besuch nicht einmal bestätigen. Man äußere sich nie öffentlich zu Geschäftskontakten, teilte sie mit.

Erinnerungen an ein Gruppenbild mit Dame

Damals, vor einem halben Jahr, war übrigens ein drolliges Gruppenfoto im Tokioter Verwaltungshochhaus von Mitsubishi Electric entstanden: 17 Herren und eine Dame lächelten in die Kameras. BVG-Chefin Sigrid Nikutta war es, die den Frauenanteil von null auf satte 5,55 Prozent hob. Ein Treffen mit der künftigen Logistik-Chefin des ebenfalls global aufgestellten Konzerns Deutsche Bahn steht nicht auf dem Tagesplan von Herrn Matsushita.

Die Gruppe unter Reiseleitung von Mitsubishi-Electric-Deutschlandchef Andreas Wagner fürchtet auch, dass wegen der Fridays-For-Future-Demo alle Straßen dicht sind und nicht einmal Zeit bleibt für ein Erinnerungsfoto am Brandenburger Tor. In seiner Heimatstadt wäre es ihm aber kaum besser ergangen: Auch in Tokio streikten Kinder fürs Klima. Denn schon am Abend fliegt der hochrangige Vertreter des Milliardenkonzerns weiter.

Dass er in Berlin ein paar unterschriftsreife Verträge zurück lässt, ist eher unwahrscheinlich. Wie gesagt: drei bis vier Jahre Kontaktpflege. Und dann schaut man mal. Um Berlin bei Laune zu halten, könnte er dem Regierenden Bürgermeister erzählen, dass sein Unternehmen auf der für die landeseigene Messe Berlin wichtigen Schienentechnikmesse InnoTrans einen deutliche größeren Auftritt buchen will als bisher.