Sorge bei Eltern von Kindern der Reinhardswald-Grundschule In der Reinhardswald-Grundschule in Kreuzberg war am Montag ein Mädchen nach Hause geschickt worden - ihr Vater arbeitet offenbar in dem Großraumbüro, in dem sich mehrere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Am Mittwochmittag schickte die Schulleitung Entwarnung. "Der Corona-Verdacht hat sich nicht bestätigt", schrieb die Schulleitung in einer Mail. Doch nachdem am Mittwochabend zwei weitere Menschen aus dem Großraumbüro als Infizierte gemeldet wurden, sind die Eltern besorgt. "In den Klassenchats geht es heiß her, viele Eltern wissen nicht so recht wie sie mit der Situation umgehen sollen", berichtet eine Mutter. Am Mittwoch waren viele Kinder offenbar zuhause geblieben, Lehrer berichteten von halb leeren Klassenzimmern.