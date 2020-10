Der 49-jährige Musikmanager Joe Chialo will sich im Berliner Wahlkreis Mitte für ein Bundestagsmandat bewerben. Er wolle sich "für mehr Innovation, kulturelle Vielfalt und Sicherheit" einsetzen und dafür sorgen, dass die Union nach 30 Jahren wieder den Bundestags-Wahlkreis gewinnt, gab er per Twitter und Facebook bekannt.

Chialo wurde als Sohn tansanischer Eltern, die im diplomatischen Dienst arbeiteten, in Bonn geboren. Nach dem Studium in Erlangen (Geschichte, Politik und Wirtschaft) begann der CDU-Mann seine berufliche Karriere 1997 beim Label "Jive Records" in Köln und Amsterdam, bevor er in Berlin Direktor für "Polydor/Island" wurde.

Nach einigen Jahren als Geschäftsführer von "Cheyenne Records" in München gründete Bialo 2009 die Airforce1.TV Musik GmbH, ein auf das Künstermanagement spezialisiertes Unternehmen, das drei Jahre später ein Joint Venture mit Universal Music einging.

Seit 2016 ist der designierte CDU-Bewerber Senior Vice President für Europa und Afrika bei Universal Music, verantwortlich für die "Identifizierung und den Aufbau von Künstlern des afrikanischen Kulturraums" und deren weltweite Vermarktung. Im vergangenen Jahr gehörte er der deutschen Jury für den Eurovision Song Contest an.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Inzwischen ist Chialo Mitglied der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) im Bezirksverband Mitte. Kultur ist für ihn "Katalysator für neue Ideen und ein Wirtschaftsfaktor".

Parteiintern muss er sich, soweit es den Wahlkreis Mitte betrifft, allerdings erst noch gegen eine Konkurrentin durchsetzen. Die Parteifreundin Ottilie Klein, Abteilungsdirektorin beim Bundesverband Öffentlicher Banken bemüht sich ebenfalls um die Nominierung als Direktkandidatin der CDU in Mitte.

Konkurrenz von Annika Klose und Hanna Steinmüller

Nach Einschätzung von Insidern hat die 36-jährige CDU-Frau momentan die besseren Chancen, von ihrem Kreisverband nominiert zu werden. Einige Christdemokraten bezweifeln aber, dass sie sich im Bundestagswahlkampf im City-Wahlkreis gegen die Mitbewerber von SPD, Linken und Grünen durchsetzen kann.

Ein Kandidat wie Chialo hätte da die besseren Chancen beim jungen, internationalen Wählerpublikum in Mitte. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl, die den Wahlkreis mehrfach eroberte, tritt nicht mehr an. Sie ist inzwischen Wehrbeauftragte des Bundes.

Die Sozialdemokraten schicken in Mitte die ehemalige Juso-Landesvorsitzende Annika Klose ins Rennen, die Grünen die Europabeauftragte des Landesverbandes, Hanna Steinmüller. Wer für die Linken antritt, ist noch offen.









Mehr zum Thema Bundestagswahl-Bewerbung in Mitte Auch bei den Grünen kommt es zu spannenden Duellen