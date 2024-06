Jugendfußball Brandenburg fördert den Mädchenfußball

Brandenburg will mehr Mädchen für Fußball begeistern. Das Sportministerium stellt 310.000 Euro aus Lottomitteln bereit, um das Projekt «Girls Soccer Brandenburg» der Sportjugend und des Fußball-Landesverbandes zu unterstützen. Das teilte das Ministerium am Sonntag zum Auftakt des Projekts beim «Hello Cup» mit, einem Fußballturnier für Mädchen im Görlitzer Park in Berlin.

Staatssekretärin Claudia Zinke sagte einer Mitteilung zufolge: «Frauenfußball aus Brandenburg hat Maßstäbe gesetzt und zu internationalen Erfolgen beigetragen. Dies wollen wir mit der Förderung von "Girls Soccer Brandenburg‘ ausbauen.» Immer wieder gehörten Fußballerinnen aus Brandenburg auch der Nationalelf an, hieß es.

Die Verbindung von Schule, Vereinssport und Straßenfußball soll mehr Mädchen in Brandenburg für den Fußball begeistern. Bei dem Projekt werden unter anderem Juniorcoaches und Übungsleiterinnen ausgebildet.

