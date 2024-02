Jugendliche bedroht und ausgeraubt Berliner Polizei sucht mit Bildern nach Tatverdächtigem

Die Berliner Polizei bittet bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber um Mithilfe. Dafür veröffentlichte die Behörde am Freitag zwei Bilder des Tatverdächtigen. Der junge Mann soll am 26. Mai 2023 um kurz vor 23 Uhr drei Jugendliche in einer Parkanlage in der Puschkinallee in Alt-Treptow bedroht und ausgeraubt haben.

Laut Polizei soll der Hauptverdächtige aus einer Gruppe von zehn bis 15 Personen heraus zunächst einen Jugendlichen und anschließend zwei weitere Jugendliche beraubt haben. Seiner Forderung nach Geld und Wertgegenständen soll er durch Vorhalten eines Messers Nachdruck verliehen haben, teilte die Polizei mit.

Der Rest der Gruppe soll zudem eine Drohkulisse aufgebaut haben und die Beraubten durch das Zeigen von Messern und einer Machete eingeschüchtert haben. Verletzt wurde dabei niemand.

Der gesuchte Tatverdächtige. © Polizei Berlin

Die Polizei fragt nun, wer Angaben zur Identität sowie dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen kann. Auch weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verdächtigen werden erbeten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-273316 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100 sowie per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)