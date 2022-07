Mit Fahndungsfotos sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der zwei junge Frauen in einer U-Bahn und einem Bus sexuell belästigt haben soll.

Der Mann soll im November 2021 eine Jugendliche in der U-Bahnlinie 1 in Kreuzberg Richtung Warschauer Straße angestarrt haben und sich dabei an seinem erigierten bekleideten Geschlechtsteil gerieben haben, wie die Polizei nun mitteilte. Der Fall habe sich zwischen den Stationen Möckernbrücke und Kottbusser Tor ereignet.

Im Februar 2022 soll derselbe Mann sich in einem Bus der Linie M27 in Wedding neben eine Jugendliche gesetzt und ihr Pornos auf seinem Handy gezeigt, sie berührt und wiederum sein bekleidetes Geschlechtsteil berührt haben. Der Mann soll an der Haltestelle Nettelbeckplatz oder Wiesenstraße in den Linienbus eingestiegen und wahrscheinlich an der Haltestelle Prinzenallee/Osloer Straße ausgestiegen sein.

Bilder aus U-Bahn und Bus zeigen den mutmaßlichen Sexualstraftäter mit Maske und in Trainingsjacken. Nach Angaben der Polizei ist der Mann zwischen 25 und 35 Jahren alt, zwischen 1,85 und 1,95 Metern groß und korpulent, der Jacken der Fußballvereine Paris Saint-Germain und Bayern München trägt.

Die Polizei fragt, wer Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen kann, Aufenthaltsorte oder Personen aus dem Umfeld des Mannes kennt oder weitere sachdienliche Angaben zur Tat und oder dem Tatverdächtigen machen kann.

Bei einer anderen Tat trug der Mann eine Trainingsjacke des FC Bayern München. Foto: Polizei Berlin

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in 10787 Berlin-Tiergarten, Keithstraße 30, unter der Rufnummer (030) 4664-913555, per Fax an (030) 4664-91359, per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

