Kein Platz im Maßregelvollzug Mitglied des Remmo-Clans trotz hoher Haftstrafe vorzeitig entlassen

Justizskandal in Berlin: Ein verurteilter Clan-Krimineller musste vorzeitig aus der Haft entlassen werden, weil im Maßregelvollzug kein Platz war. Obwohl Muhamed Remo wegen des Überfalls auf einen Geldtransporter am Ku‘damm den Großteil seiner Strafe hätte noch verbüßen müssen, wurde er Anfang Februar freigelassen – der Kokain-Entzug im Maßregelvollzug war wegen Platzmangels nicht möglich. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem Tagesspiegel am Sonnabend.

Maßgeblich verantwortlich dafür, dass der Ex-Boxer und Neffe von Clan-Boss Issa Remmo vorzeitig auf freien Fuß gesetzt werden musste, ist die von Ulrike Gote (Grüne) geführte Gesundheitsverwaltung. Wie „Spiegel TV“ berichtet, ist Remo am Sonnabend nach Istanbul geflogen. Er kann sich damit seiner mehrjährigen Reststrafe entziehen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft konnte die Ausreise nicht bestätigten. Die Polizei soll über die vorzeitige Freilassung nicht informiert worden sein.

Remo war im September 2021 vom Landgericht zu sieben Jahre Haft wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Als Müllmänner verkleidet, maskiert und ausgerüstet mit Schreckschusswaffen hatten er und drei Komplizen am 19. Februar 2021 vor der Volksbankfiliale am Ku‘damm 648.500 Euro erbeutet. Ein fünfter Mann fuhr den Fluchtwagen.

Der Clan-Mann war erst zweieinhalb Wochen vor der Tat aus der Haft entlassen worden. Die Täter schlugen zu, als Geldkassetten aus einem Geldtransporter ausgeladen wurden. Remo hatte laut Urteil einen der Sicherheitsmänner mit der Waffe bedroht, mit Pfefferspray besprüht und ihm den geladenen Dienstrevolver abgenommen. Ein Komplize machte mit dem zweiten Sicherheitsmann dasselbe. Nach der Tat setzten sie den Fluchtwagen in Schöneberg in Brand, um Spuren zu vernichten.

Kokain-Sucht hatte Remo überführt

Remo wurde wegen seiner Kokainsucht überführt. Seine tropfende Nase hinterließ Spuren an der Kleidung eines Sicherheitsmannes. Ein Gutachter hatte ihm eine schwere, krankhafte seelische Störung wegen der Drogenabhängigkeit attestiert. Das Gericht verfügte neben der Haft die Unterbringung im Maßregelvollzug für bis zu zwei Jahre für den Drogenentzug.

Doch dazu kam es erst gar nicht. Eineinhalb Jahre nach seiner Verurteilung ist Remo nun wieder frei. Die zuständige Strafvollstreckungskammer habe am 3. Februar Remos Entlassung angeordnet, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die sogenannte Organisationshaft für den Übergang zum Maßregelvollzug, für die nach geltendem Recht maximal sechs Wochen zulässig sind, habe bereits „übermäßig lange“ gedauert.

Für Remo hatte das Strafgericht im September 2021 zunächst einen sogenannten Vorwegvollzug angeordnet. Erst sollte ein Teil der Freiheitsstrafe vollstreckt werden, dann die Maßregel. Erst danach wäre entschieden worden, ob Remo die Reststrafe hätte absitzen müssen oder vorzeitig auf Bewährung entlassen werden sollte.

Remo hatte den sogenannten Vorwegvollzug der Strafe bereits verbüßt, „ohne dass der Verurteilte wegen der Kapazitätsengpässe im Anschluss sofort in das Krankenhaus des Maßregelvollzugs aufgenommen worden ist“, sagte die Sprecher. Die Zwischenphase bis zum Maßregelvollzug heißt Organisationshaft.

Justiz hatte mehrfach auf das Problem hingewiesen

Im Fall Remo hatte die Justiz mehrfach auf eine Lösung des Problems gedrungen. Sogar die Präsidenten des Land- und des Kammergerichts, Holger Matthiessen und Bernd Pickel, schalteten sich wegen der „grundlegenden Defizite“ ein. Im November und Mitte Dezember baten sie die von Lena Kreck (Linke) geführte Justizverwaltung per Schreiben, die Gesundheitsverwaltung „um Abhilfe zu ersuchen“.

Remo aus der Haftanstalt in den Maßregelvollzug zu bringen, sei jedoch gescheitert, weil der Maßregelvollzug „regelmäßig rückmeldete, noch keine Kapazitäten zu haben“, hieß es. Zudem habe der Maßregelvollzug „auf die Warteliste“ verwiesen, bis Mitte Januar sei „eine Aufnahme in den Maßregelvollzug nicht absehbar“ gewesen. Auch wurde dem Vorschlag, Remo „auf der Warteliste vorzuziehen“, gefolgt. Dabei habe die „Staatsanwaltschaft umfassende Bemühungen entfaltet“, um „eine zeitnahe Überführung in den Maßregelvollzug zu erreichen“.

Dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs fehlen seit Jahren ausreichenden Kapazitäten, die Staatsanwaltschaft habe die regelmäßig kritisiert und Besserung eingefordert, sagte die Sprecherin. Auf diesen Zustand habe sich auch die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts in ihrer Entscheidung berufen.

Auch die Verlegung in den Maßregelvollzug eines anderen Bundeslandes sei nur theoretisch möglich gewesen. Praktisch sei „die Situation in den anderen Bundesländern vergleichbar schwierig, sodass auch dort schon Haftentlassungen aus denselben Gründen erfolgt sind“, sagte die Sprecherin. „Einzige Lösung ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft die bedarfsgerechte Ausstattung des Krankenhauses des Maßregelvollzugs“, sagte die Sprecherin. Mehrfach habe die Justiz die Gesundheitsverwaltung hingewiesen.

Alle Möglichkeiten „alternativlos erschöpft“

Erst ist November hatte das Präsidium des Landgerichts in einem Schreiben erklärt, die „Strafvollstreckungskammern sehen die konkrete Gefahr, dass die geschilderten Missstände“ zur rechtlichen Einschätzung führen könnten, dass im Maßregelvollzug eine „ausreichende Behandlung von Untergebrachten nicht gewährleistet ist“. Dies könne „eine Entlassung von für die Allgemeinheit gefährlichen Untergebrachten zur Folge haben“. Bereits im September war ein verurteilter Straftäter aus der Haft entlassen, weil er dort zu lange auf einen Platz im Maßregelvollzug warten musste.

Die Gesundheitsverwaltung hat nach dem Schreiben erklärt, dass alle Möglichkeiten, die Insassen innerhalb des überfüllten Krankenhauses umzuverteilen, „alternativlos erschöpft“ seien. Der „akute Belegungsdruck“ erfordere entschlossenes Handeln. Um ein weiteres Gebäude auf dem Reinickendorfer Klinikareal auszubauen, fehlten die nötigen 46 Millionen Euro im Landeshaushalt.

Bei den Verurteilten, die wegen Platznot entlassen werden müssten, handele es sich in der Regel nicht um hochgefährliche Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen, sondern um solche mit Hang zur Sucht. Die als besonders gefährlich eingestuften psychisch kranken Straftäter würden trotz der angespannten Lage stationär untergebracht. Seit Jahren wird über das Krankenhaus des Maßregelvollzugs und einen Erweiterungsbau gestritten.

Zur Startseite