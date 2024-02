Justizverwaltung meldet Festnahme In Berlin geflohener Vergewaltiger ist gefasst

Der bei einem Haft-Ausgang in Berlin geflohene Vergewaltiger ist gefasst. Wie die Justizverwaltung mitteilte, wurde der 54-Jährige am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in Sankt Michaelisdonn im Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein festgenommen.

Umfangreiche Ermittlungen von Intensivfahndern der Landeskriminalämter Berlin und Schleswig-Holstein sowie der Justizbehörden von Berlin und Sachsen-Anhalt hätten zu der Festnahme geführt.

Der verurteilte Vergewaltiger war am Dienstagabend bei einem begleiteten Ausgang entkommen. Der Mann war seit dem Jahr 2000 in Haft, zuletzt saß er in Sicherungsverwahrung in der Justizvollzugsanstalt Tegel. (Tsp)