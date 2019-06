Das Katz-und-Maus-Spiel um die Rigaer Straße 94 geht weiter. Vor dem Landgericht wird am Donnerstag erneut die Klage des Hauseigentümers gegen die Kadterschmiede auf Räumung verhandelt. Bisher sind alle Versuche gescheitert, den Verein aus dem Haus rauszukriegen.

In der Nacht vor dem Prozess setzen Unbekannte vor dem Haus des Anwalts des Eigentümers eine Mülltonne in Brand und es gab Sachbeschädigungen im Treppenhaus und an der Fassade. Bereits in der Vergangenheit gingen in der Nähe des Gebäudes Autos in Flammen auf.

Auch auf der Elsenbrücke in Friedrichshain kam es am Morgen zu Behinderungen, weil mehrere Täter eine Barrikade aus Autoreifen gebaut und in Brand gesetzt hatten. Die Polizei hat bereits zwei Verdächtige festgenommen und geht von einem Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren aus. Deswegen hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch übernommen.

Unklarheiten vor Gericht

An dem Verein „Freunde der Kadterschmiede - Kultur im Kiez“ beißt sich der Hauseigentümer vor Gericht seit Jahren die Zähne aus. Im Februar 2017 war er nicht ordnungsgemäß anwaltlich vertreten, danach gab es Unklarheiten darüber, wer eigentlich den Hauseigentümer vertritt.

Ein weiteres Mal gelang nicht der Beweis, dass die Bewohner des vierten Obergeschosses dort auch tatsächlich wohnen und im Stande sind, die Räume herauszugeben. Denn sie behaupteten einfach, sie hätten nur ein einziges Mal dort übernachtet. Da sie Meldeadressen woanders hatten, ist der Eigentümer in der Pflicht, nachzuweisen, dass sie dort tatsächlich wohnen. Das gelang ihm nicht.

An diesem Donnerstag beginnt der Prozess um 10 Uhr im Landgericht am Tegeler Weg und wird sicherlich von einem größeren Polizeiaufgebot geschützt. In der Rigaer Straße gibt es regelmäßig Randale und Angriffe auf Polizeibeamte, das von Autonomen besetzte Haus Nummer 94 wird auch mit kriminellen Mitteln verteidigt.