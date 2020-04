Wer Online-Yoga zu öde und joggen zu anstrengend findet, könnte es dieser Tage mal mit einer in verschiedene Richtungen praktischen Tätigkeit probieren: putzen. Das killt nicht nur Kalorien, sondern auch Keime und Viren. Und macht die Wohnung, in der man sich ja zurzeit meist aufhält, zu einem noch schöneren Ort.

Wichtig ist die Vorbereitung: Zunächst eine Einkaufsliste für die benötigten Putzmittel, Schwämme und Tücher erstellen. Außerdem sollte man sich über ein motivierendes Musikprogramm Gedanken machen. Im Rhythmus wischt und poliert es sich viel leichter, und lautes Mitsingen sorgt für gute Stimmung – zum Beispiel Abba: „You Are the Cleaning Queen/King!“

Putzen für Anfänger

Wenn die Hilfsmittel besorgt sind und die Anlage aufgedreht ist, geht es los. Simple Profitipps für Putz-Einsteiger gibt’s von der Reinigungsfachkraft Manuela Manitzki. Zuerst Staubwischen, danach, empfiehlt sie, sollte man sich den Böden widmen. Die Pflege hängt vom jeweiligen Belag ab: Dazu vor dem Einkaufen rausfinden, ob man Linoleum, Parkett oder Laminat hat.

Je nach Verschmutzung ein- bis zweimal nass mit dem Mopp über den Boden wischen. Wichtig sei vor allem, sagt Manitzki, dass man mit einem zweiten Mopp trocken nachwischt und auch die Fußleisten nicht vergisst.

Manitzki schwört auf einfache Mittel. Zu ihren absoluten Favoriten gehört Spülmittel wie Pril. Das eignet sich nicht nur für die Spüle und zum Abwischen von Küchenschränken. Mischt man es in einem Eimerchen mit Wasser, kann man praktisch durch die ganze Wohnung ziehen und Schränke und Regale mit einem Lappen auswaschen.

Richtiges Fensterputzen

Auch für die Fenster reicht diese Mischung ihrer Erfahrung nach: „Die Gebäudereiniger nehmen das auch“, sagt sie. Einfach ein sauberes Tuch in das Spülwasser tauchen, leicht auswringen und das Fenster damit abwischen. Dann trocknen, am besten mit einem Abzieher, wie man ihn in Bau- oder Drogeriemärkten bekommt. Für den Glanz poliert man die Scheibe am besten mit einem Fensterleder. Microfasertücher tun es aber auch.

Professionelle Reinigungsfirmen benutzen meist spezielle Desinfektionsmittel. Für Bad und Toilette im Privathaushalt reicht aus Manuela Manitzkis Sicht selbst jetzt Badreiniger. Bei Badewanne und Dusche müsse unbedingt nachgespült werden. „Man möchte ja keine chemischen Rückstände auf der Haut haben“, sagt sie. Der Profifrau reicht ein einfacher Lappen. Anfänger werden aber bei hartnäckigen Verschmutzungen auch gern mal zu einem Schwämmchen nach Art der Topfreiniger greifen.

Ein paar Extraaufgaben zum Frühjahrsputz

Für den Frühjahrsputz empfiehlt Manitzki, einige Ecken im Blick zu haben, die man sonst gern übersieht. Die Heizkörper zum Beispiel freuten sich, wenn sie auch mal hinten und zwischen den Rippen abgewischt werden. Ebenso Schränke und Jalousien. Frisch aus der Waschmaschine gezogene Vorhänge bringen die geputzten Fenster erst richtig zur Geltung.

In der Coronakrise haben viele Menschen plötzlich Zeit, das Nützliche mit dem Supernützlichen zu verbinden: Putzen killt nämlich... Foto: Peter Kneffel/dpa

Schäbige Duschvorhänge kann man auch mal ganz austauschen, so teuer sind die gar nicht. Ansonsten: einfach bei 60 Grad waschen. Und natürlich sollte man den Kühlschrank von alten Vorräten mit abgelaufenem Verfallsdatum befreien und auswischen. Ein selbst gemachtes Essig-Zitronenwasser ist gut gegen Schmutz und Bakterien.

Dazu einfach einige Zitronenschalen in ein Einmachglas legen und mit einer Essigessenz-Wassermischung (im Verhältnis 1:4) begießen. Dann zwei bis drei Wochen, am besten an einem sonnigen Platz, stehen lassen. Wer nicht so viel Zeit hat, nimmt einfach einen herkömmlichen Essigreiniger. Und wer es ganz gründlich will, nimmt sich noch Lampen, Fensterbänke oder die finstere Ecke unter der Küchenspüle vor.

Nachhaltig putzen für Ambitionierte

Alternativ kann man sich auch mit vertiefender Lektüre vorbereiten, zum Beispiel mit „Simply Clean“ („Einfach sauber“) von Becky Rapinchuk. Einfach ist hier allerdings nichts. Radikal schwört die ehemalige Kunstlehrerin, die Unternehmen berät und eine halbe Million Follower auf Instagram hat, ihre Leser auf natürliche Putzmittel ein.

Akribisch erklärt sie, warum fast alles, was man bislang verwendet hat, furchtbar ungesund ist, dass die meisten Putzmittel giftige Stoffe wie Ammoniak oder Benzol enthalten. Deshalb empfiehlt sie Rezepte zur Herstellung eigener natürlicher Reinigungsmittel, die im Übrigen auch die Lunge schonen sollen.

Zum Beispiel Universal-Bodenreiniger: Vier Liter warmes Wasser mit 120 ml klarem Essig und zwei bis drei Tropfen ätherischem Öl nach Geschmack in einem Eimer gut zusammenmischen, fertig. Edelstahlflecken poliert Rapinchuk mit abgelaufenem Olivenöl. Wenige Tropfen auf einem sauberen Tuch reichen.

Detox für die Wohnung

Beim „Detox für die Wohnung“ kann man sich gleich noch von Klarsichtfolie und Plastikdosen verabschieden und diese durch Bienenwachstücher und Gläser ersetzen. Auch der herkömmliche Weichspüler kommt weg und wird durch Trocknerbällchen aus Wolle ersetzt, die zuvor mit ätherischen Ölen parfümiert wurden. Das Buch enthält jede Menge überraschender Tipps. Mancher Leser wird aber dankbar sein, dass er nicht in den Haushalt der „Clean Mama“, wie Rapinchuks Blog heißt, hineingeboren wurde.



Alte Hausmittel

Einige alte Hausmittel sind auch unter Berlinerinnen und Berlinern ohne besondere Expertise beliebt. Um dunkle Schränke zu polieren, kann man altes Leinöl benutzen. Das bringt einen schönen Glanz, wenn es eingezogen ist. Zum Desinfizieren von Griffen und Klinken eignet sich Isopropyl-Alkohol aus der Apotheke. Regelmäßig sollte man zurzeit auch das Smartphone und Computertastaturen mit Alkoholtüchern säubern.

Außerdem leuchten Bilder wieder, wenn man das Glas abwischt und die alten Gläser erringen neuen Stolz, wenn man sie nach Jahren mal spült. Und wenn irgendwann die Zeit kommt, in der man wieder Gäste empfängt, kann man sich gemeinsam über all die frisch glänzende, hausgemachte Pracht freuen.