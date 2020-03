Berlin verbietet nun doch Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochmittag mit. Diese Veranstaltungen werden nun ab sofort und bis Ende der Osterferien untersagt.

„Das Coronavirus breitet sich weiter aus. In so einer Phase muss das öffentliche Leben Einschränkungen erfahren. Durch Reduzierung von Großveranstaltungen kann die Ausbreitung des Coronavirus entschleunigt werden“, kommentierte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die Entscheidung. „Gerade am Anfang einer Epidemie ist so eine Einschränkung von Bedeutung.“ Der Schutz der Bevölkerung habe „höchste Priorität“.

Am Morgen hatte die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert wegen des sich ausbreitenden Coronavirus einen sofortigen Stopp von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen gefordert. In einer Pressemitteilung hieß es: "Gleiches gilt für Versammlungen, Events und sonstige Formate ab 500 Menschen in geschlossenen, klimatisierten Räumen oder mit einem hohen Anteil von besonders gefährdeten Gruppen. Auch bei Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern sollte geprüft werden, ob diese verantwortet werden kann. Diese Vorkehrungen sollen dazu dienen, die Infektionsketten zu unterbrechen."

Forderung nach Expertenrunde und Informationskampagne

Das Veranstaltungsverbot solle, wie die Schließung der landeseigenen Bühnen, bis zum Ende der Osterferien am 19. April gelten, forderten die Grünen. Mit ihrer Forderung hatte die Fraktion den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) weiter unter Druck gesetzt.

Der hatte am Dienstag entschieden, erst einmal keine Entscheidung über mögliche Absagen von Großveranstaltungen zu treffen. Er will am Donnerstag über eine bundesweite Linie beraten. "Die Berliner Landesregierung kann deshalb nicht auf Weisungen von der Bundesebene warten", kritisierten die Grünen.

Zudem schlägt die Fraktion eine Expertenrunde vor, die sich aus Genehmigungsbehörden, Veranstalterseite, Sicherheitsbehörden und Medizin zusammensetzt. Diese Runde solle konkrete Regelungen für die Zeit bis zum 19. April zu erarbeiten. Außerdem plädiere man für eine "breitangelegte Informationskampagne".

Kritik an Müller von FDP und AfD

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP kritisierte Michael Müller. Es mache den Anschein, der Senat sei überfordert, sagte er. "Es muss von Seiten R2G alles Erdenkliche getan werden, um ein Ausbreiten des Virus in der Hauptstadt einzudämmen. Hier muss Politik endlich Führung zeigen und Verantwortung übernehmen. Was andere Länder schaffen, kann kein „No-Go“ für Berlin und diesen Senat sein."

Der AfD-Politiker Herbert Mohr teilte mit: "Es ist richtig, Großveranstaltungen abzusagen. Auch Müller muss sich klar positionieren und kann die Verantwortung nicht einfach wegdelegieren. Das ist eklatante Führungsschwäche!"