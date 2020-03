Alle staatlichen Kultureinrichtungen bis 19. April dicht – auch große private folgen

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) macht ernst: Nach der Schließung größerer Opern- und Theater in Berlin aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Berlin sind nun auch Museen, Gedenkstätten und Galerien in Trägerschaft der Kulturverwaltung des Landes Berlin sowie die Zentral- und Landesbibliothek an der Reihe. Sie stellen entweder bereits ab Freitag, spätestens aber ab Sonnabend den Besucherverkehr in geschlossenen Räumen bis vorerst 19. April 2020. Darüber informierte Lederer am Donnerstagnachmittag per Pressemitteilung. Er erklärte: "Zu dieser Entscheidung sind wir in Würdigung der derzeitigen Pandemieentwicklung gekommen, um die Ausbreitung des Virus zu hemmen, das Gesundheitssystem vor massiven Belastungen zu bewahren und insbesondere besonders gefährdete Menschen vor Ansteckung zu bewahren."

Lederer erklärte weiter, dass auch die staatlichen Theater, Opern und Konzerthäuser ihren Spielbetrieb vor Publikum ab Freitag vorerst bis zum Ende der Osterferien vollständig einstellen werden. "Dem werden auch die an der Konsultation beteiligten Privattheater nach Rücksprachen mit den zuständigen Gesundheitsämtern folgen", sagte Lederer. Zu diesen privaten Einrichtungen zählen das Berliner Ensemble, die Schaubühne, das Grips-Theater und die Komödie am Kurfürstendamm. Der Senator empfahl den übrigen privaten Bühnen, auch so zu verfahren.