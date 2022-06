Beim 25. Geburtstag der Christiane Herzog Stiftung gab es gute Nachrichten zu verkünden: Endlich existiert ein Medikament, das an Mukoviszidose erkrankten Menschen wirksam helfen kann. Zwar profitieren noch nicht alle Patienten davon. Besonders bei den älteren ist die Lunge oft zu schwer vorgeschädigt. Aber es gibt doch allen Grund zur Hoffnung.

Im Rahmen einer feierlichen Matinee wurde das Jubiläum im Schloss Bellevue begangen. Zunächst erinnerte Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, an die Vorgängerin im Ehrenamt „der sogenannten First Lady“. Während der Amtszeit ihres Mannes Roman Herzog, hatte dort Christiane Herzog angefangen, die Aufmerksamkeit auf die häufigste erbliche Stoffwechselkrankheit zu lenken.

„Mit Taten helfen“, lautete das Motto der energischen Frau, deren Ausspruch „Ich bin nicht die Nelke im Knopfloch meines Mannes“ auch zitiert wurde an diesem Vormittag.

Einig waren sich alle Anwesenden, dass ihr größtes Verdienst tatsächlich darin bestand, die Krankheit bekannt gemacht zu haben, unter der aktuell rund 8000 Kinder und junge Erwachsene leiden. Als sie begann, mit Kochsendungen aus dem Schloss Bellevue Mittel aufzutreiben für die Stiftung, kannten nicht mal alle Ärzte dieses Krankheitsbild.

Eine Mutter erzählte, in einer von Jörg Tadeusz moderierten Gesprächsrunde, dass die Kinderärztin selbst nach dem einschlägigen Testergebnis noch nicht glauben wollte, dass ihre Tochter ernsthaft erkrankt war. Und die langjährige Leiterin des Christiane Herzog Zentrums Berlin, Doris Staab, erinnerte sich, wie ein Arzt eine ihrer Patientinnen vor einer Operation mal jovial fragte, wo sie sich denn die Mukoviszidose eingefangen hätte.

Leichter schwanger werden

Das neue Medikament erleichtert es jungen Frauen sogar, schwanger zu werden, worüber sich die Mukoviszidosevereinsvorsitzende des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, Sandra Jacobi, besonders glücklich zeigte. Immer wieder habe er an seiner Berufung als Musiker gezweifelt, sagte der studierte Schlagzeuger Ulrich Hartmann, der auch an Mukoviszidose leidet. Bis ihm das neue Medikament geholfen habe, so dass er jetzt seinen Beruf wirklich ausüben könne.

Das stellte er bei einer eindrucksvollen Performance des Liedes „Over the Rainbow“ mit Sängerin Maren Kling unter Beweis. Aufmerksam lauschten unter anderem die frühere Justizsenatorin Lore-Maria Peschel-Gutzeit und Eva-Luise Köhler, die sich seit ihrer Zeit als First Lady an der Seite von Horst Köhler für die Erforschung seltener Erkrankungen engagiert.

Ohne Aufmerksamkeit kein Geld

Ohne Aufmerksamkeit, ohne finanzielle Mittel gibt es keine Forschung und damit keine Erleichterung des Alltags und keine verlängerte Lebenserwartung. Für den Vorstand der Stiftung beschrieb Anne von Fallois, wie Christiane Herzog, die selbst im Alter von 63 Jahren an Darmkrebs verstarb, sich in den Dienst jener Menschen stellte, die „Tag für Tag um die Kraft zum Atmen kämpfen“.

Inzwischen gibt es acht Zentren und drei Ambulanzen, die ihren Namen tragen. Die Arbeit ist aber noch nicht getan. Doris Staab, langjährige Leiterin des Christiane Herzog Zentrums Berlin, erinnerte sich, wie sie als junge Ärztin die Zuständigkeit für erkrankte Kinder übernehmen sollte und ihr Chef den Einwand, dass sie von dieser Krankheit keine Ahnung habe, so konterte: „Brauchen Sie auch nicht, die sterben eh alle.“

Die dank der Forschung höhere Lebenserwartung führe nun dazu, dass Kinder ihre Eltern überleben können, dann aber unter Umständen in Altersarmut oder Einsamkeit enden. „Neue Strukturen müssen geschaffen werden“, sagte sie. „Das Ziel ist noch lange nicht erreicht.“