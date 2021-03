Die Berliner FDP wählt am Sonnabend ab 10 Uhr (hier zum Livestream) ihren Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Wie schon 2016 tritt Sebastian Czaja (37) an, der die Partei damals nach fünf Jahren Abstinenz zurück in das Landesparlament führte und seither dort Fraktionschef ist.

Derzeit hält Mario Czaja seine Kandidatenrede, die Wahl erfolgt direkt im Anschluss. Landeschef Christoph Meyer übernimmt die Einführung um 10 Uhr.

Auf ihrem Parteitag, der wegen der Corona-Pandemie online abgehalten wird, debattiert und beschließt die FDP auch ihr Wahlprogramm "Programm für die Chancenmetropole". Sie will die Wähler:innen am 26. September vor allem mit den Themen Wirtschaft, Bildung, Bauen und Wohnen sowie Digitalisierung überzeugen. Mit einem "neuen Stil" – mit "#neuerstil" begleitet die Partei das Event auch in den Sozialen Medien.

Zum Wahlprogramm gibt es laut Auskunft eines Sprechers etwas mehr als 100 Änderungsanträge. Große inhaltliche Konflikte werden auf dem Landesparteitag nicht erwartet.

Bei der Wahl 2016 zog die FDP mit 6,7 Prozent der Zweitstimmen in das Abgeordnetenhaus ein. Sie bildet dort mit elf Abgeordneten die kleinste der sechs Fraktionen. Laut einer aktuellen Umfrage würden derzeit 8,5 Prozent der wahlberechtigten Berliner:innen die FDP wählen, wenn diesen Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre.

Ihr designierter Spitzenkandidat Czaja war von 1999 bis 2005 Mitglied der CDU, ehe er zur FDP wechselte. Von 2006 bis 2011 saß er schon einmal im Abgeordnetenhaus. Von 2015 bis 2020 war Czaja Generalsekretär der Berliner FDP. (mit dpa)