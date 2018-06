Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend bei einer Verfolgungsjagd in der City-West ereignet. Auf der Flucht vor einer Polizeistreife rammte ein Audi an der Kreuzung von Kantstraße und Windscheidstraße zwei unbeteiligte Fahrzeuge. Außerdem erfasste der Wagen eine Radfahrerin, die einer Polizeisprecherin zufolge noch an der Unfallstelle verstarb. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Unfall sechs weitere Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer und vier leicht.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten Beamte des Polizeiabschnittes drei Männer in der Brandenburgischen Straße, Ecke Westfälische Straße, dabei ertappt, wie sie offenbar versuchten, Werkzeug zu stehlen. Das Trio ergriff daraufhin in dem Audi die Flucht. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf.

Am Stuttgarter Platz, Ecke Kaiser-Friedrich-Straße, gelang es den Polizisten, den Wagen zu stoppen. Ein Beamter stieg daraufhin aus, als der Fahrer des Fluchtwagens plötzlich vor- und zurücksetzte und ihn einklemmte. Der Beamte musste demnach zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Fluchtwagen fährt nach Unfall noch weiter

Der Audi setzte seine Flucht fort. An der Kreuzung zur Windscheidstraße kam es schließlich zu der folgenschweren Kollision. Der Fluchtwagen sei zunächst mit zwei Autos kollidiert, die bei Grün die Straße überquerten, berichtete die Polizeisprecherin. Auch die Radfahrerin sei getroffen worden. Ob sie zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrrad fuhr oder es schob, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Nach dem Unfall fuhr der Audi noch beschädigt weiter, rammte ein parkendes Auto am Fahrbahnrand und kam erst nach 100 bis 150 Meter zum Stehen. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei war er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter und wurde schließlich in der Pestalozzistraße festgenommen. Die beiden Beifahrer traf die Polizei noch im Auto an. Sie wurden ebenfalls festgenommen. Alle drei Männer sollen ebenfalls verletzt sein.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 21.30 Uhr alarmiert und rückten mit 20 Fahrzeugen aus. 60 Kräfte waren im Einsatz. Die Notfallseelsorge kümmerte sich um Passanten, die Zeugen des Unfalls wurden. Die Kantstraße wurde zwischen Suarezstraße und Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt. Nach Polizeiangaben dürfte die Unfallaufnahme mehrere Stunden andauern. Die Polizeisprecherin bezeichnete die Kreuzung als "Trümmerfeld".

Einer der bei dem Unfall gerammten Wagen. Foto: Paul Zinken/dpa