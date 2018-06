Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend bei einer Verfolgungsjagd in der City-West ereignet. Auf der Flucht vor einer Polizeistreife rammte ein Pkw an der Kreuzung von Kantstraße und Windscheidstraße zwei unbeteiligte Fahrzeuge, die eigentlich Grün hatten. Außerdem erfasste der Wagen eine Radfahrerin, die einer Polizeisprecherin zufolge noch an der Unfallstelle verstarb. Nach Angaben der Feuerwehr wurden sechs weitere Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer und vier leicht.

Der genaue Hergang ist noch nicht geklärt. Ersten Informationen zufolge hatten Beamte drei Männer dabei ertappt, wie sie versuchten Baumaschinen zu stehlen. Bei einem ersten Versuch, sie zu stoppen, sei bereits ein Polizist eingeklemmt worden, sagte die Sprecherin dem Tagesspiegel. Der Beamte musste demnach mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. An der Kreuzung zur Windscheidstraße kam es schließlich zu der folgenschweren Kollision. Die drei Insassen des Fluchtfahrzeugs seien festgenommen worden, ergänzte die Sprecherin.

Die Rettungskräfte wurden gegen 21.30 Uhr alarmiert und rückten mit 20 Fahrzeugen aus. 60 Kräfte waren im Einsatz. Die Notfallseelsorge kümmerte sich um Passanten, die Zeugen des Unfalls wurden. Die Kantstraße wurde zwischen Suarezstraße und Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt. Nach Polizeiangaben könnten Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme mehrere Stunden andauern.