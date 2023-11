Kanzleramt beschmiert Berliner Polizei ermittelt nach Übergriffen auf Klimaaktivisten gegen Beamten

Aktivisten der Klimagruppe „Letzte Generation“ haben am Dienstagvormittag vor dem Kanzleramt in Berlin demonstriert. Laut Polizei waren etwa 70 Personen mit Transparenten vor Ort. Es seien mehrere Sachbeschädigungen festgestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei habe mehrere Farbeimer sichergestellt.

In einer Pressemitteilung erklärte die „Letzte Generation“, sie sei mit über 70 „weiblich gelesenen Personen“ vor dem Kanzleramt gewesen. Dort hätten die Aktivistinnen mehrfach „Olaf lügt“ auf Fassade und Gehweg gepinselt. Auch hätten sie Plakate hochgehalten, auf denen „Olaf lügt“ und „(Klima-)Lügen-Kanzler“ zu lesen war.

Nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur (DPA) schritten uniformierte Polizisten und Sicherheitskräfte in Zivil ein und gingen teils mit körperlicher Gewalt gegen die Aktivistinnen vor, die nach eigenen Angaben für mehr Klimaschutz eintreten. Einige wurden festgehalten, um später ihre Personalien festzustellen.

Marion Fabian, Sprecherin der „Letzten Generation“, sagte zur Erklärung über Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Scholz behauptet, die Maßnahmen der Regierung gegen die Klimakatastrophe würden ausreichen. Das ist eine lebensgefährliche Lüge!“

Mann in Zivil reißt Frauen zu Boden und fixiert sie

Bei der Protestaktion hat die Polizei auch körperliche Gewalt gegen Aktivistinnen der „Letzten Generation“ angewendet. Das ist auf einem Video zu sehen, das die „Berliner Zeitung“ auf der Plattform X gepostet hat.

Das Video dokumentiert unter anderem, wie ein uniformierter Polizist zwei Frauen zu Boden schubst. Zudem ist ein Mann in ziviler Kleidung zu sehen, der zunächst zwei Frauen zu Boden reißt und sie dort aggresiv fixiert. Dann fährt er einer der Frauen mit einem Farbpinsel durchs Gesicht. Später legt er den beiden Aktivistinnen Handschellen an. Die uniformierten Polizeikräfte schreiten nicht ein, sondern unterstützen den Mann dabei, die Frauen am Boden zu fixieren.

Nach Angaben der „Berliner Zeitung“ soll es sich bei dem Mann um einen mutmaßlichen Polizisten in Zivil handeln. Die Polizei Berlin dementierte dies zunächst, der Mann habe der Zeitung zufolge jedoch einen Dienstausweis vorgezeigt. Am Abend erklärte eine Sprecherin der Polizei der Zeitung, dass es sich bei dem Mann tatsächlich um einen Polizisten handelt. Das Landeskriminalamt ermittle gegen ihn. Ihm drohten ein Disziplinarverfahren und ein Strafverfahren.