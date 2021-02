Bei einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Spandau sind mehrere Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Es sei am Samstagnachmittag zu einer Verpuffung in der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Mertenstraße in Hakenfelde gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Grund für die Explosion sei vermutlich eine kaputte Propangasflasche gewesen, die die Bewohner der ausgebrannten Wohnung zum Heizen benutzen wollten. Einer der beiden Bewohner erlitt so schwere Brandverletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die andere Bewohnerin der ausgebrannten Wohnung blieb offenbar unverletzt. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte habe die Wohnung in voller Ausdehnung gebrannt. Die Flammen griffen bereits vom zweiten auf das dritte Obergeschoss über, sagte der Sprecher. Vier Wohnungen seien vom Brand betroffen, das Haus sowie das Nachbarhaus seien von der Bauaufsicht gesperrt worden.

Es sei nicht auszuschließen, dass das Haus einsturzgefährdet sei. Die Bewohner der beiden Häuser würden anderweitig untergebracht. Bis zum Samstagabend war der Brandherd noch nicht gelöscht. Die Feuerwehr war mit 100 Einsatzkräften vor Ort. (Tsp/dpa)