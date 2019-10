Wunder gibt es immer wieder. Erst vorgestern hat sich eins in Prenzlauer Berg zugetragen. Und das geschah so: Der Karaoke-Mann vom Mauerpark, Joe Hatchiban, wurde nach der traditionellen Karaoke-Session am vergangenen Sonntag bestohlen.

Sein ganzes Equipment war weg: 3 Mikrofone, 1 MacBook Pro, 1 Mixer, 1 XT Powerbank, 1 dunkelblauer Rucksack, das gespendete Geld, mehrere Kabel, 1 Rolle Tesa Gaffa-Tape, 1 Paar Socken („wirklich toll“) und 3 Bier. Dabei hatte er nur eine Minute nicht aufgepasst. Der Rest der Saison stand auf der Kippe, Hatchiban wandte sich per Facebook an die Mauerpark-Karaoke-Fans, die ihm zur Unterstützung zugleich Spenden, Mikros und gebrauchte Laptops anboten.

Joe Hatchiban, der Karaoke-Mann vom Mauerpark Foto: Thilo Rückeis

Doch alles kam anders als gedacht. Ein „absoluter Gentleman“ (O-Ton Hatchiban) fand das ganze Zeug in einem Hinterhof und kontaktierte den glücklichen und völlig überraschten Eigentümer am Mittwochabend. „Die Saga geht am Sonntag weiter“, frohlockt Hatchiban und fügt hinzu: „wenn das Wetter es erlaubt“. Der Wetterbericht verspricht für Sonntag Sonne und Wolken bei spätsommerlichen 24 Grad, es sieht also bestens aus.

Aber zählen wir nochmal durch, ist wirklich alles wieder da? Macbook: ja, Powerbank: check, Spendengeld: auch, das Bier? Auch! Die Socken: positiv, Rucksack, Mixer, Mikros, Kabel: ebenfalls. Doch, etwas fehlt, genau: das Gaffa-Tape.