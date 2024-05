Karneval der Kulturen 2024 im Live-Blog Parade startet in Berlin – Veranstalter erwarten am Sonntag rund 500.000 Besucher

Mit dem traditionellen Umzug erreicht der Berliner Karneval der Kulturen an diesem Sonntag ab 14 Uhr seinen Höhepunkt. Bei der 26. Ausgabe des Kulturfestes sind 59 Gruppen mit etwa 3500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Stadtteil Kreuzberg unterwegs. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr erneut mit gut einer halben Million Besucherinnen und Besuchern. Wir begleiten das Fest hier im Live-Blog.

Alle Daten im Überblick Der Umzug am 19. Mai startet um 14 Uhr an der Kreuzung Mehringdamm/Yorckstraße und führt über Gneisenaustraße und Hasenheide bis zum Hermannplatz, wo die ersten Gruppen um 16.30 Uhr und die letzten Gruppen um 21.30 Uhr eintreffen sollen. Das Straßenfest findet rund um Zossener Straße, Blücherstraße und Waterloo-Ufer statt. Geöffnet ist am Sonntag von 11 bis 23 Uhr, am Montag von 11 bis 19 Uhr.

14:45 Uhr: U-Bahnhof Mehringdamm wird wieder angefahren

Fahrgäste der Linien U6 und U7 können wieder am Bahnhof Mehringdamm aussteigen.

14:35 Uhr: Karnevalsumzug führt durch Kreuzberg

Unter bewölktem Himmel führt der Karnevalsumzug durch Kreuzberg.

Eine Tänzerin der Gruppe «Sapucaiu No Samba» tanzt bei der Parade zum 26. Karneval der Kulturen. © dpa/Monika Skolimowska

Ein Mitglied der Gruppe «Calaca e.V.» steht vor Beginn der Parade zum 26. Karneval der Kulturen vor dem «ICE Höcker Express». © dpa/Monika Skolimowska

14:20 Uhr: U-Bahnhof Mehringdamm wird nicht mehr angefahren

Wegen erhöhtem Fahrgastaufkommen fahren die U-Bahnen der Linien U7 und U8 zurzeit ohne Halt durch den Bahnhof Mehringdamm. Fahrgäste, die zum Karneval der Kulturen wollen, steigen am besten den umliegenden Stationen aus und gehen zu Fuß.

14:18 Uhr: Gewitterwarnung für Berlin

Falls Sie sich noch auf den Weg zum Umzug machen wollen: Nehmen Sie sich womöglich regenfeste Kleidung mit. Wie die Berliner Polizei auf X berichtet, hat der Deutsche Wetterdienst für Berlin eine Unwetterwarnung wegen aufziehendem Gewitter herausgegeben.

14:11 Uhr: Parade setzt sich in Bewegung

Unter Jubel beginnt der Karnevalsumzug. Der Mehringdamm ist mit vielen Menschen gefüllt – einige sind verkleidet, die meisten tragen Alltagsklamotten. Es sind auch viele Familien mit Kindern vor Ort.

Die Parade setzt sich in Bewegung. © Isabella Klose

13.57 Uhr: Volle Züge auf der U7

Viele Menschen wollen zum Karneval. Das macht sich auch im Nahverkehr bemerkbar. An vielen Stellen kamen in der U7 keine Menschen mehr in die Bahn, weil es zu voll war. Am Mehringdamm gibt es bereits vereinzelte Straßensperren: Immer mal wieder werden dort für ein paar Minuten keine Menschen durchgelassen.

13.50 Uhr: Polizei und Ordnungsamt setzen 241 Fahrzeuge um

Entlang der Umzugsstrecke wurden in den vergangenen Tagen diverse Haltverbote eingerichtet. Doch nicht jeder hielt sich daran, berichtet die Polizei auf der Plattform X. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt seien daher heute insgesamt 241 Fahrzeuge umgesetzt worden, damit der Umzug reibungslos ablaufen kann.

Seit dem frühen Morgen sei die Strecke für den Umzug kontrolliert und Autos seien umgesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur DPA am Sonntag. Inzwischen sei die Strecke frei – und der Umzug könne wie geplant um 14 Uhr starten. Betroffene Autobesitzer erfahren durch einen Anruf bei der Polizei, wo ihr Fahrzeug gelandet ist, hieß es. Wegen des Parkverstoßes müssten sie mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen, zudem gebe es eine Rechnung für die Abschleppkosten.

13.38 Uhr: Vom Mehringdamm bis zum Hermannplatz – das ist die Route

Die Strecke ist im Vergleich zum Vorjahr auf nun rund drei Kilometer wieder verlängert worden. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Die Sicherheitsmaßnahmen sollen entsprechend den aktuellen Entwicklungen angepasst werden.

13.23 Uhr: Verhagelt das Wetter die Karnevalsparty?

Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Berlin und Brandenburg heute gebietsweise Schauer oder Gewitter an, lokal können sogar Starkregen, kleinkörniger Hagel und Windböen dazukommen. Erst am Abend soll es wieder beständiger werden. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad. Wir drücken die Daumen, dass Kreuzberg heute allen Vorhersagen zum Trotz sonnig bleibt.

13.17 Uhr: Polizei rät zur Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Berliner Polizei hat an diesem Wochenende gut zu tun. Nach einem großen propalästinensischen Protestumzug am Sonnabend begleitet sie heute das Regionalliga-Fußballspiel des FC Energie Cottbus gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC mit rund 700 Kräften. Und auch beim Karneval der Kulturen sorgen Einsatzkräfte für Sicherheit. Auf X rät die Polizei: „Reisen Sie am besten mit den Öffis an.“

Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten empfiehlt auch die Berliner Verkehrsinformationszentrale eine Anreise mit Bussen, Bahnen, zu Fuß oder mit dem Rad. Der Karneval der Kulturen ist durch den Kreuzberger U-Bahnhof Hallesches Tor (U1, U3, U6) direkt zu erreichen. Darüber hinaus können die Bahnhöfe Mehringdamm (U6, U7), Gneisenaustraße (U7), Südstern (U7) und Hermannplatz (U7, U8) für die An- und Abreise genutzt werden.

Die Straßensperrungen im Detail Für das Straßenfest in Kreuzberg sind der Blücherplatz sowie die Blücherstraße zwischen Mehringdamm und Mittenwalder Straße gesperrt. Ebenso kann die Zossener Straße zwischen Gitschiner Straße und Baruther Straße sowie die Johanniterstraße zwischen Zossener Straße und Brachvogelstraße nicht mehr befahren werden. Auch am Tempelhofer Ufer und an der Hallesches-Tor-Brücke gibt es Sperrungen. Zusätzlichsind das Waterloo-Ufer, die Hallesche Brücke, die Zossener Brücke sowie die Gitschiner Straße (Südseite) zwischen Zossener Straße und Alexandrinenstraße gesperrt. Ab 12.30 Uhr sind auch die Straßen Südstern, Yorckstraße, Hasenheide, Hermannplatz und Teile der Karl-Marx-Straße für Autos gesperrt. Auch mehrere Buslinien sind von den Sperrungen betroffen und werden umgeleitet. Betroffen sind die Linien M41, 248, N1 und N42. Am frühen Montagmorgen sollen die Streckensperrungen wieder aufgehoben werden.

13.06 Uhr: Mittanzen erlaubt

Die Gruppe „Sapucaiu no Samba“ führt den Umzug an. © Rainer Jensen/dpa

Angeführt wird der Karnevalszug von der Sambagruppe „Sapucaiu No Samba“, es folgen viele weitere, vor allem lateinamerikanische und afrikanische Tanz- und Kulturgruppen: etwa die Grupo Chile, die Berlin Bachata Community, Persische Tänze, Ghana Carnival und Jamah Africa Bongo.

Während die vorderen Gruppen vor allem Performances vorführen, können sich Besucherinnen und Besucher den großen Trucks im hinteren Teil wieder anschließen: Hier spielen Clubs und Kulturgruppen laute Tanzmusik. Mit dabei ist etwa das Friedrichshainer Yaam und die Gruppe Freak de l’Afrique, die aktuell den bisherigen Haubentaucher auf dem RAW-Gelände übernommen hat.

Beim Straßenfest rund um den Blücherplatz und das Waterloo-Ufer gibt es noch bis Montagabend Livemusik auf vier Bühnen, 350 Stände mit internationalem Essen, Kunsthandwerk und Informationen, einer „Shantytown“ für Meditationen und Musik und Bereiche mit Performances und Trommelgruppen. Im Ritter Butzke steigt ab 14 Uhr eine Karneval-Afterparty – ebenso wie im ab 19 Uhr Huxley’s Neue Welt.

Alle Highlights des diesjährigen Karnevals haben wir hier für Sie zusammengefasst.

13.00 Uhr: Einige Anwohner ergreifen die Flucht, andere sind begeistert

Nicht nur bunte Wagen, Musik und Party gehören zum Karneval, sondern auch Müll und Saufgelage. Schon vor einigen Tagen haben wir Anwohner gefragt, was sie von der Veranstaltung halten. „Wir wohnen an der Hasenheide und sind letztes Jahr ins Umland geflüchtet. Als wir am späten Abend zurückgekehrt sind, war es die Hölle. Im Park überall Flaschen und Scherben. Die Folgen waren noch wochenlang sichtbar“, schrieb uns ein Anwohner.

Andere fordern: Mitfeiern statt meckern! „Für uns ist es das bunteste und friedlichste Fest, das Kreuzberg überhaupt feiert. Wir genießen die vielen Musik- und Mitmachangebote, die ab Freitag auf dem Straßenfest stattfinden und sind begeistert über den friedlichen Charakter. Zum Umzug öffnen wir für alle Freunde und Verwandten unseren Balkon mit Blick auf die Wagen“, heißt es in einer weiteren Zuschrift. Den ganzen Text lesen Sie hier.

Der Karneval der Kulturen hat seine Ursprünge 1996. Als Folge von Rassismus und zahlreichen Übergriffen sollte er ein Zeichen für Diversität und friedliches Miteinander sein. Die Veranstaltung sieht sich selbst als „die größte kulturelle Intervention im öffentlichen Raum in Deutschland“, die sich klar gegen Rechtsextremismus und für eine freie, nachhaltige und friedliche Gesellschaft einsetzt. (mit dpa)