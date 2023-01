Käse, Kühe und Klischees Die Grüne Woche ist zurück in Berlin – und hat abgespeckt

Die Bayern – man muss sie bewundern. Endlich wieder Gamsbarthüte und nackte Waden im Haferlschuh vor den Messehallen und drinnen erst recht, damit ist die Grüne Woche für dieses Jahr so gut wie gerettet. Denn während an diesem ersten Vormittag der auferstandenen Berliner Herzensmesse alles recht luftig wirkt und die Propagandisten der anderen deutschen Bundesländer sich die Füße vertreten, brodelt die Stimmung bei den Bayern, die mit leichter Hand eine Art Blitz-Oktoberfest inszenieren. Dicht an dicht hocken Trachtenträger und Zivilisten einträchtig vor dem Bierkrug, eine Blaskapelle macht Stimmung, in einer Ecke legen Alphornbläser noch eine akustische Gegenströmung an, keiner kommt mehr irgendwo durch: großartig.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden