So schnell, wie man in der Berliner Wirtschaft dachte, geht es nicht bergauf mit der Konjunktur. Stattdessen müssen die Berliner und Brandenburger Unternehmen teilweise mit erheblichen Wachstumsrisiken rechnen, denn die Probleme sind groß: Die Preise für Energie und Rohstoffe steigen, es herrschen Personalmangel und Lieferschwierigkeiten.

Zudem hat die Omikron-Welle die wirtschaftliche Dynamik vieler Branchen gebremst, in einigen Fällen sogar verringert. Eine schnellere Besserung sei nicht in Sicht, hieß es am Mittwoch bei der jährlichen Präsentation zur Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern von Berlin und Brandenburg.

Knapp 2000 Unternehmen in beiden Bundesländern wurden dafür befragt. Die IHK beruft sich dabei auf den Konjunkturklimaindex – er spiegelt das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage in einem Wert wider und setzt sich aus den Umfrageergebnissen zur aktuellen Geschäftslage und zu den Geschäftserwartungen zusammen.

Er gilt als ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung und kann Werte zwischen 0 und 200 annehmen. Demnach liegt er momentan bei 116 Punkten – das sind sechs Punkte weniger als noch im Herbst. Im langjährigen Durchschnitt liegt er bei 125 Punkten.

Gastronomie und Handel darben, relativ gut stehen Industrie und Baugewerbe da

Im Vergleich zum Herbst machen die Geschäfte Verluste: Laut IHK-Umfrage laufen für 15 Prozent der Unternehmen die Geschäfte schlecht, nur 44 Prozent berichten von guter Umsatz- und Auftragslage. Im Gastgewerbe wird das besonders deutlich: Als Folge der wieder verschärften Corona-Regeln verringere sich die "geschäftliche Dynamik": Drei von vier Betrieben beurteilten die Lage als schlecht, hieß es.

Im Handel gelte das sogar für 18 Prozent der Unternehmen, im Dienstleistungsgewerbe sind es zwölf Prozent. Das sind deutlich schlechtere Werte als vor der Krise. Vergleichsweise gut schlagen sich laut IHK das Baugewerbe und die Industrie: 55 Prozent beziehungsweise 46 Prozent berichten von bislang guten Geschäften.

Jedes dritte Unternehmen kämpft mit erheblichen Lieferschwierigkeiten

Aktuell wird die Konjunktur extrem durch die aktuelle Preisdynamik und Lieferkettenprobleme belastet: Jedes zweite Unternehmen ist erheblich von höheren Preisen betroffen, jedes Dritte kämpft mit erheblichen Lieferschwierigkeiten. Daraus folgen für 74 Prozent sinkende Erträge, fast ein Drittel der Betriebe kann Aufträge nicht abarbeiten, 13 Prozent müssen neue Aufträge ablehnen.

Nur wenige Unternehmen rechnen damit, dass diese Probleme im ersten Halbjahr gelöst werden. Mehr als die Hälfte der Unternehmen betrachten die Preisentwicklung bei Energie und Rohstoffen als wesentliches Risiko für die Unternehmensentwicklung, 73 Prozent nennen den Fachkräftemangel. Deshalb blicke die Wirtschaft in der Region skeptisch auf die kommenden Monate, hieß es bei der IHK-Präsentation.

[Behalten Sie den Überblick über alle wichtigen Entwicklungen in Ihrem Berliner Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihre Nachbarschaft. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de.]

Fast ein Viertel der Unternehmen erwarte, dass sich ihr Geschäft verbessert. Darunter sind auch viele Unternehmen des Gastgewerbes, die auf sinkende Infektionszahlen und die damit verbundene Rücknahme der Corona-Maßnahmen setzen.

Ein Fünftel der Unternehmen rechne jedoch mit schlechteren Geschäften: Vor allem im Baugewerbe und im Handel überwiegen die pessimistischen die optimistischen Erwartungen.

In der Industrie halten Optimismus und Pessimismus einander die Waage

In der Industrie erwarten jeweils ein Fünftel der Unternehmen schlechtere beziehungsweise bessere Geschäfte, Optimismus und Pessimismus halten hier einander die Waage.

Im Dienstleistungsgewerbe steigt der Anteil pessimistischer Prognosen auf 16 Prozent, während noch 23 Prozent der Betriebe zuversichtlich in die Zukunft blicken.

„Die anhaltende Corona-Krise, massive Preisanstiege, Lieferschwierigkeiten und Fachkräfte-Engpässe machen das erhoffte ‚Mit Schwung aus der Krise‘-Szenario zu einem zähen Ringen um jeden Zehntelprozentpunkt Wachstum. Wenn die Wirtschaft in der Hauptstadtregion nicht langfristig durch die zögerliche Erholung ausgebremst werden soll, muss die Politik mit einer wachstumsfördernden Wirtschaftspolitik unterstützen“, mahnte Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Infolge von Lieferschwierigkeiten, enormen Preisanstiegen bei Rohstoffen und Energie, steigenden Arbeitskosten sowie mangelnden Fachkräften „bleiben die Erwartungen insgesamt sehr eingetrübt“, ergänzte Wolfgang Krüger, Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus. „Auch wenn viele Unternehmen einigermaßen auf die Auswirkungen der Pandemie eingestellt sind, fordert sie die Unternehmen weiterhin stark heraus.“

Verlässliche Orientierungspunkte und Planungssicherheit fehlen

Es fehle an „verlässlichen Orientierungspunkten, die Planungssicherheit geben“. Daher sei es wichtig, dass angesichts der hohen Energiepreise „schnellstmöglich Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen ergriffen werden und die baldige Aufhebung bestehender Corona-Einschränkungen für betroffene Branchen in Aussicht gestellt wird.“ Vor allem die Sekundärfolgen der Pandemie seien der Grund für die konjunkturelle Schwäche, sagte Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam.

Mehr zum Thema IHK legt Konjunkturbericht vor Viele Branchen in Berlin erholen sich von der Krise

„Drei von vier befragten Unternehmen sind branchenübergreifend von Lieferschwierigkeiten betroffen – mehr als jedes dritte sogar in erheblichem Maße. Die damit einhergehende Materialknappheit sowie Preisanstiege setzen der Wirtschaft erheblich zu.“