In Berlin sollen ab Donnerstag 60- bis 70-Jährige ohne chronische Krankheiten einen Impftermin in den Impfzentren Tegel oder Tempelhof buchen können – eigentlich. Wie die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hatte, sollte die Buchung ab Donnerstag um sieben Uhr ausschließlich telefonisch möglich sein, unter der Nummer 030/90282200. Den Tagesspiegel erreichten allerdings mehrere Berichte, laut denen die von der Gesundheitsverwaltung eingerichtete Hotline am Donnerstagmorgen nicht funktionstüchtig war.

Eine Tagesspiegel-Redakteurin berichtet: „Wer nicht sofort rausfliegt (was mir nach 20 Versuchen gelang, mit jeweils 45-sekündiger automatischer einführender Ansage), erreicht in der Warteschleife nach weiteren circa 20 Minuten einen freundlichen Mitarbeiter, der einem mitteilt, dass es bei der Weiterleitung an die ausführende Bundeswehr technische Probleme gebe. Man möge es am Mittag oder am Nachmittag wieder probieren.“ Ein anderer Redakteur berichtet von andauernden Versuchen über zwei Stunden, bei der Hotline anzurufen – kein Durchkommen.

Doch auch wenn jemand rangeht, scheinen am anderen Ende der Leitung nicht alle auf dem aktuellen Stand zu sein: Ein Leser sprach mit einer Mitarbeiterin, die behauptete, eine Anmeldung zum Impfen sei nur mit einem Code möglich. Die werden in Einladungen verschickt – das neue Angebot, sich telefonisch anzumelden, geht aber ausdrücklich an die 60- bis 70-Jährigen, die eben nicht schon wegen einer Vorerkrankung eine Einladung erhalten haben. Laut der Gesundheitsverwaltung sind das rund 300.000 Menschen in Berlin.

CDU-Mann Zeelen: "Handwerklicher Fehler Kalaycis"

In der Mitteilung vom Mittwoch hieß es außerdem ausdrücklich, die Anmeldung sei ausschließlich telefonisch möglich, erforderlich sei lediglich die Angabe einer E-Mailadresse oder Handynummer.

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU Tim Zeelen fühlt sich „an einen Aprilscherz“ erinnert und forderte eine schnelle Behebung der Panne: „Berliner über 60 Jahre bekommen entgegen der Ankündigungen heute keine Termine bei der Impf-Hotline. Sie werden damit vertröstet, dass hierfür erst das Buchungsprogramm angepasst werden müsse.“ Einmal mehr leiste sich SPD-Gesundheitssenatorin Kalayci einen „schlimmen handwerklichen Fehler“ und verspiele damit Vertrauen. Eine Anfrage des Tagesspiegels an die Gesundheitsverwaltung, wann das Problem gelöst sein wird, läuft.