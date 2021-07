Das Musikfestival Lollapalooza in Berlin ist coronabedingt abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag auf Facebook und auf ihrer Internetseite mit. Eine Sprecherin des Festivals bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag entsprechende Informationen auf der Homepage.

"Schweren Herzens müssen wir leider bestätigen, dass das Lollapalooza Berlin 2021 aufgrund der aktuellen Einschränkungen abgesagt ist", heißt es in einem Facebook-Post.

"Bis zum letzten Moment hat unser Team alles versucht, um Euch auch dieses Jahr wieder auf dem traditionsreichen Gelände des Olympiastadion und Olympiapark Berlins begrüßen zu dürfen. Wir hätten uns nichts sehnlicher gewünscht, als mit Euch ein unvergessliches Festival-Wochenende im Herzen Berlins zu feiern, doch aufgrund der aktuellen Situation und Einschränkungen ist immer klarer geworden, dass wir Euch dieses Jahr nicht das spektakuläre Festival-Wochenende liefern können, das uns als Festival ausmacht."

Das Lollapalooza hätte Anfang September in Berlin stattfinden sollen. Bereits im vergangenen Jahr fiel das Festival wegen Corona aus.

Bei der jüngsten Lollapalooza-Ausgabe vor zwei Jahren waren für die beiden Tage im Berliner Olympiastadion rund 85.000 Eintrittskarten verkauft worden. „Wir werden 2022 stärker und lauter als jemals zuvor zurückkehren“, kündigten die Veranstalter an. (Tsp/dpa)