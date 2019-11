Es gebe keine Anhaltspunkte, weder für ein Gewaltverbrechen noch für Suizidabsicht, sagte die Polizei. Der 28-Jährige, der seit Montagabend vermisst wird, ist am Dienstag tot in der Havel bei Strohdehne (Havelland) entdeckt worden. Ein Zeuge hatte Gegenstände des Verschwundenen in der Nähe des Flusses gefunden und die Polizei verständigt. Nachdem eine umfangreiche Suche eingeleitet wurde, fanden Beamte den leblosen Körper des Mannes im Wasser treibend.

Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sie hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. (dpa)