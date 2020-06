Nach einem bisher sehr gewitterarmen Frühling gab es am Samstag die erste Unwetterlage in diesem Jahr. "Besonders betroffen war dabei Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt", sagt Richard Fellner vom Wetterdienst nowcast. Hagelkörner, Starkregen, Blitzeinschlag – am Samstag zog eine Gewitterfront über die Stadt, die es in sich hatte.

Am Sonntagmorgen hatte sich die Wetterlage in Berlin wieder beruhigt. Das Gewitter verursachte in Berlin keine größeren Schäden. Die Feuerwehr teilte am Sonntagmorgen mit, dass sie weniger als 50 Einsätze gehabt hätte und alles ruhig und normal sei. Auch die Polizei hatte keine Einsätze wegen dem Gewitter.

Die Gewitter brachten enorme Regenmengen mit stellenweise über 100 l/m2, Hagel von bis zu 3 cm Durchmesser und Sturmböen. Insgesamt gab es 449.324 Blitze, davon allein rund 133.000 in Brandenburg. „Auf der vergleichsweise kleinen Fläche von Berlin gab es alleine 3320 Blitze“, so Fellner.

Die Unwetterwarnung galt am Samstagnachmittag für Berlin, für die Kreise Oberhavel, Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, die Stadt Potsdam und den Kreis Potsdam-Mittelmark sowie die Kreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin.

Gegen 14 Uhr gab der Deutsche Wetterdienst eine erste Unwetterwarnung aus. Bald darauf setzte er die Warnstufe von 3 auf die höchste Stufe 4. Gegen 16 Uhr setzte er die Warnung dann wieder auf Stufe 3 herab. Gegen 18 Uhr wurde sie schließlich aufgehoben.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Am Nachmittag warnte der Dienst vor „extrem heftigen Starkregen“ mit Niederschlagsmengen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter, Hagelkörnern von 3 Zentimetern Größe und Sturmböen.

Zumindest 1,5 Zentimeter große Hagelkörner konnten in Berlin bereits bestaunt werden. In Prenzlauer Berg maß ein Meteorologie-Student der Freien Universität Berlin die beachtlichen Hagelkörner aus.

Auf Twitter veröffentlichte er ein Foto:









Bereits am Nachmittag kam es am Himmel zu eindrucksvollen Szenen. So berichteten die Wetterbeobachter des Wetterturms Dahlem davon, eine sogenannte Roll Cloud (zu Deutsch: Rollwolke) beobachtet zu haben.

Sie teilten ein Video davon auf Twitter:





Bei einer Roll Cloud handelt es sich um ein seltenes Wetterphänomen. Die walzenförmige Wolke ist tief ausgerichtet und verläuft horizontal. Meist tritt sie in Verbindung mit Gewittern oder Kaltfronten auf.





Auch andernorts lieferte der Berliner Himmel besonders schöne Bilder:





Nur leichte Unfälle, keine Verletzten

In Berlin kam es nur zu leichten Unfällen, bei denen niemand verletzt wurde. Am Nachmittag schlug in der Cunistraße in Französisch Buchholz ein Blitz ein, berichtete die Berliner Feuerwehr. Zu Schäden sei es jedoch nicht gekommen.

Auch in Griebnitzsee sei der Blitz eingeschlagen, berichtete die Berliner S-Bahn. Daher sei es zu einer Störung auf der Linie S7 gekommen. Die Züge fahren zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof derzeit nur im 20-Minuten-Takt.









An einer Grundschule in Kreuzberg sei der Putz an der Fassade abgebrochen, berichtete die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte seien am Nachmittag zu einem überschwemmten Keller ausgerückt und vereinzelt wegen umgestürzter Bäume gerufen worden, so in Prenzlauer Berg.

Trotz der verhältnismäßig geringen Zahl an Einsätzen, war die Feuerwehr vorsorglich mit unterstützenden Kräften der freiwilligen Feuerwehr unterwegs.

Überschwemmungen in Brandenburg

Auch in Brandenburg waren nach Angaben der Polizei zunächst keine größere Schäden bekannt. In den regionalen Leitstellen der Feuerwehren gingen aber viele Anrufe ein. Die Gewitter sorgten ausgerechnet in der regionalen Leitstelle für Notrufe in Eberswalde für einen Wasserschaden.

Dort lief nach Angaben des Landkreises Wasser in das Gebäude der Leitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst der Landkreise Barnim, Oberhavel und Uckermark. Dabei kamen Pumpen zum Einsatz. Die Stelle sei aber immer für Notrufe erreichbar gewesen, hieß es.

Auch einige Straßen in Eberswalde waren überflutet. Die Feuerwehr war dort damit beschäftigt, Wasser mit Schläuchen abzupumpen.

Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

Die Natur freut der viele Regen allerdings:

Münchehofe: 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde

„Es ist ein sehr großer Gewitterkomplex“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. „Es ist davon auszugehen, dass punktuell um die 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde gefallen sind.“ Dazu könne auch kleinkörniger Hagel kommen. In Münchehofe in Brandenburg (Kreis Dahme-Spreewald) seien am Samstagnachmittag 30 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von einer Stunde heruntergekommen, in Wittstock/Dosse seien es 27 Liter pro Quadratmeter gewesen.

Beeindruckende Bilder des Gewitters gibt es auch aus Ludwigsfelde:





Das gewittrige Wetter mit sehr warmer Luft aus Richtung Polen könnte nach Ansicht des Experten bis zum Sonntag anhalten. Die Gefahr von Unwetter bleibe in der Nacht von Samstag auf Sonntag bestehen, sagte der Sprecher.

Ab Sonntag soll trockenere, aber noch warme Luft aus Nordosten in die Region strömen. (mit dpa)