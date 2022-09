Kiezblock statt Durchgangsverkehr Eltern-Initiative fordert sichere Schulwege

Es gibt wenige Themen in Berlin, bei denen die Fronten derart verhärtet sind: Geht es darum, den Autoverkehr zu regulieren oder einzuschränken, um mehr Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fußgängern zu schaffen, erhitzen sich die Gemüter von PKW-Besitzern sehr schnell. Menschen, die vorwiegend ihr Fahrrad oder ihre Beine zur Fortbewegung nutzen, kommen hingegen in Streitlaune bei Diskussionen um die Verlängerung der Stadtautobahn oder die bürokratischen Hürden bei Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Straßen.

Julia Schuppan und Nikola Richter versuchen, beide Parteien in ein Boot zu holen, wenn es um die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr geht. Ihr Kiez in Alt-Treptow rund um die Schule in der Bouchéstraße hat wie viele andere Gegenden in Berlin einen gefährlichen Schulweg: mit Problemen wie Durchgangsverkehr, zugeparkten Kreuzungen, Zweite-Reihe-Parken, fehlender Radspur und Elterntaxis.

Probleme, die sich vor allem in den Morgenstunden vor dem Schulgebäude zeigen: Zahlreiche Berufstätige nutzen die Straßen in der Umgebung als Abkürzung, um dem Stau auf den Hauptstraßen zu entgehen. Dort stecken auch die Linienbusse fest, pendelnde Schülerinnen und Schüler müssen entweder einen Bus früher nehmen oder kommen zu spät.

„Ein sicherer Schulweg ist möglich“

Die Folge ist eine hohe Auslastung mit Durchgangsverkehr, die immer wieder zu Gefahrensituationen mit Kindern führt. „Die Autos werden immer größer, die Kinder aber nicht“, sagt Julia Schuppan. Gemeinsam mit Nikola Richter hat sie deshalb vor rund drei Jahren die Eltern-Initiative „Ein sicherer Schulweg ist möglich“ gegründet. Mit Aktionen wie Straßensperrungen, Verkehrszählungen, Mobilitätsaktionstagen sowie einem Infoflyer für Eltern und Kinder machen sie auf die fehlende Verkehrssicherheit aufmerksam.

Doch festgefahrene Strukturen zu ändern, ist nicht leicht. Berlin hat keinen übergeordneten Maßnahmenplan für die Verkehrssicherheit vor Schulen, bisher entscheidet jedes Berliner Bezirksamt eigenständig – und dann auch noch für jede Schule einzeln. „Das dauert und verbraucht unglaublich viel Ressourcen, aber oft gibt es nicht genügend Personal“, sagt Nikola Richter.

Zusammenarbeit mit Bezirksamt

Eine Arbeitsgruppe Schulwegsicherheit des Bezirksamts Treptow-Köpenick war bis vor Kurzem allein beim Schulamt angesiedelt, mittlerweile ist auch die Abteilung Stadtentwicklung und Straßen involviert. Letztere braucht es, um konkrete Maßnahmen wie Kiezblocks – der erste im Bezirk ist für den Kungerkiez geplant, in dem sich die Schule befindet – umzusetzen. „Gemeinsam mit dem Bezirksamt, der Schulleitung und den Eltern haben wir schon einiges erreicht“, sagt Julia Schuppan. Unter anderem wurden in der Straße zwei Dialogdisplays aufgestellt, welche die Geschwindigkeit der Autos anzeigen. Ebenso wurde Parkraum vor der Schule zu Fahrradabstellflächen umgewandelt.

Doch es gibt noch Verbesserungsbedarf. „Ich wünsche mir, dass unsere gute Arbeit, die wir gemeinsam mit Schule und Bezirksamt begonnen haben, nun mutig weiter vorangeht und wir bald über Schulstraßen – das heißt temporäre Sperrung der Straße vor der Schule am Morgen und am Nachmittag – sprechen können“, sagt Julia Schuppan.

Am Donnerstag, 22. September, dem Internationalen autofreien Tag, organisieren Eltern, Schülerinnen und Schüler mit der Schule deshalb erneut eine gemeinsame Aktion. Vor der Bouché-Schule richten sie eine temporäre Schulstraße ein, um auf die Notwendigkeit sicherer Wege aufmerksam zu machen. Von 7.15 Uhr bis 8.15 Uhr gibt es ein offenes Mikro, ein Schulzonen-Ideenboard sowie eine Umfrage durch Kinder der 3. Klasse – und dann dürfen alle Beteiligten bei einem Fahrradklingel-Konzert ihr Bestes geben.

