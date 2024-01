Kiloweise Drogen, teurer BMW und Bargeld beschlagnahmt Berliner Polizei findet bei Razzia Cannabis-Plantage in Wohnung

Die Berliner Polizei ist am Dienstag mit einer Razzia gegen Rauschgifthandel vorgegangen. Einsatzkräfte vollstreckten vom Mittag und bis in die Abendstunden sechs Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Hintergrund war ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Einem 28-Jährigen wird vorgeworfen, seit August 2021 zwei bereits inhaftierte Männer mit Cannabis-Setzlingen, Marihuana und Kokain beliefert zu haben. Zwei 37 und 40 Jahre alte Männer sollen dem 28-Jährigen dabei geholfen haben, unter anderem indem sie ihm Lagerräumlichkeiten in Schöneberg zur Verfügung gestellt haben sollen.

Durchsucht wurde am Dienstag auch die Wohnung einer 45-Jährigen in Gesundbrunnen, wo die Einsatzkräfte auf eine Cannabisplantage stießen. Bei den Durchsuchungen wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft in Schöneberg erhebliche Vermögenswerte und rund 30 Kilogramm Cannabis-Produkte beschlagnahmt, in Gesundbrunnen rund 45 nahezu erntereife Cannabis-Pflanzen sowie etwa 100 Cannabis-Stecklinge. Außerdem wurden Bargeld und Kryptowährungen im oberen sechsstelligen Bereich sowie ein hochwertiger BMW beschlagnahmt.

Auf Nachfrage, wie sich Kryptowährungen beschlagnahmen lassen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, dass zunächst das Handy des Beschuldigten sichergestellt worden sei. Dann sei das darauf befindliche Krypto-Wallet – eine Anwendung, mit der sich Kryptowährungen verwalten lassen – gesichert worden, indem die Einstellungen so verändert wurden, dass nur noch die Strafverfolgungsbehörden Zugriff darauf haben.

Der 28-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft will noch am Mittwoch einen Haftbefehl gegen ihn erwirken. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)