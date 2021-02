Im Ortsteil Göttin in Brandenburg an der Havel ist am Montagabend bei klirrender Kälte ein schutzloses Neugborenes im Freien gefunden worden. Das berichtet die Zeitung "B.Z.".

Das Baby sei von einem Notarzt sofort behandelt und in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht worden. Den Informationen der "B.Z." zufolge soll es das gerade erst geborenen Kind wohlauf sein.

Die Hintergründe sind noch unklar. Eine Mordkomission habe die Ermittlungen aufgenommen, schreibt die Zeitung.

Die Polizeidirektion West, die in Brandenburg an der Havel zuständig ist, war am späten Montagabend nicht mehr erreichbar, um den Fall zu bestätigen. (Tsp)