Tagesspiegel Plus Kinderärzte und -kliniken in Berlin am Limit : Krankenwelle bei Kindern sorgt für Versorgungsengpässe

In Berlin greift erneut die Erkältungswelle bei Kindern um sich. Kliniken und Kinderärzte laufen am Limit. Eltern müssten notfalls wieder auf Brandenburger Kliniken ausweichen.