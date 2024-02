Kindern süchtiger Eltern helfen Aktionswoche in Berlin

Unter dem Titel „Wir sind Millionen“ weist die Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien Nacoa ab Sonntag mit einer Aktionswoche auf die Belange dieser Familien hin. In Deutschland wächst jedes fünfte Kind mit Eltern auf, die von Alkohol, anderen Suchtstoffen oder Glücksspiel abhängig sind – was oft mit Vernachlässigung und Gewalt einhergeht.

Rund 6 Millionen Erwachsene sind in einer suchtbelasteten Familie groß geworden „Das Stigma rund um das Thema Sucht führt zur Isolation dieser Kinder. Selbst als Erwachsene sprechen viele nicht über ihre Erfahrungen“, teilt der Verein mit.

Die Öffentlichkeit sensibilisieren

Die Aktionswoche solle „den Kindern und ihren Familien zeigen, dass sie nicht allein sind und sie dazu ermutigen, offen über ihre Herausforderungen zu sprechen, Unterstützung zu suchen und den Schatten der elterlichen Sucht zu überwinden.“ Zudem wolle man Politik und Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. Eine Woche lang finden bundesweit Veranstaltungen von Hilfevereinen sowie Ausstellungen und Diskussionen statt.

In Berlin lädt der Familienhilfeträger Stützrad Interessierte am Montag in die Karl-Marx-Allee 93b in Friedrichshain in die dort stattfindende Familiengruppe ein. Sie richtet sich an psychosozial belastete Schwangere und Babymütter. Mitarbeitende berichten von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit suchtbelasteten Familien. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich. Anmeldung unter familiengruppe@stuetzrad.de.

Ebenfalls am Montag findet ab 19:30 Uhr die Finissage zur Wanderfotoausstellung „Gesicht zeigen“ in der Hansa-Bibliothek (Altonaer Str. 15 in Tiergarten) statt, bevor sie in die Schiller-Bibliothek nach Wedding umzieht. Es gibt ein Gespräch mit Nacoa-Pressesprecher Stephan Kosch und Bibliotheksleiterin Patricia Schöler, anschließend stellt Schöler Bücher zum Thema Aufwachsen mit suchtkranken Eltern vor.

Die Fachstelle für Suchtprävention veranstaltet am Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr eine Zoom-Veranstaltung zum Thema „Erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien“. Betroffene werden zu Wort kommen, es geht um Suchtprävention und Berliner Hilfsangebote wie Selbsthilfegruppen. Teilnehmen können Pädagog:innen und alle anderen Berufsgruppen, die Kontakt zu Betroffenen haben (anmeldung@berlin-suchtpraevention.de).

Workshops und eine Ausstellung

Die Frauen-Beratungsstelle FrauSuchtZukunft stellt ebenfalls am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr im digitalen Workshop „Co Abhängigkeit – das Familiengeheimnis“ ihr Angebot vor. Er richtet sich an Fachkräfte, Eltern und Interessierte, die mehr über Co-Abhängigkeit in suchtbelasteten Familien erfahren möchten. Anmeldung unter s.tokeva@frausuchtzukunft.de.

Am Freitag stellt die Jugend- und Familienhilfe Escape von 9 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür ihr Angebot in der Monumentenstraße 36 in Schöneberg vor. Dazu gehören verschiedene Kinder-, Jugend- und Elterngruppen sowie eine ambulante Familiensprechstunde. Außerdem eröffnet am Freitag die Wanderfotoausstellung „Gesicht zeigen“ in der Schiller-Bibliothek, Müllerstraße 149 in Wedding. Gezeigt werden Porträts erwachsener Kinder suchtkranker Eltern. Die Ausstellung läuft bis zum 1. März.

Weitere Aktionen sowie Links zu Videos und Mitmachaktionen finden sich auf der Homepage der Aktionswoche hier. Unter dem Reiter „Aktuelle Aktivitäten“ lassen sich Termine nach Wohnort filtern.