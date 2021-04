Eine Ausgangssperre gibt es nicht, aber das, was der Senat am Gründonnerstag beschlossen hat, kommt ihr schon recht nahe: Wegen der dritten Corona-Welle gelten ab Karfreitag in Berlin zusätzliche Kontaktbeschränkungen, die nach Ostern nochmals verschärft werden. Zudem sollen Kitas ab dem kommenden Donnerstag nur noch eine Notbetreuung anbieten.

Im Freien dürfen sich Menschen demnach ab Freitag nachts zwischen 21 und 5 Uhr nur noch alleine oder zweit aufhalten. Tagsüber bleibt es bei der bisherigen Regelung, wonach Zusammenkünfte im Freien nur mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt sind. In beiden Fällen werden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt, können also zusätzlich dabei sein. Auch zu Hause bleibt es über Ostern bei der Regelung mit zwei Haushalten und bis zu fünf Personen, tagsüber wie zur Abend- und Nachtzeit.

Nach den Ostertagen ab Dienstag (6. April) werden die Regeln für private Treffen drinnen aber verschärft. Tagsüber dürfen dann nur noch Angehörige eines Haushalts plus eine weitere Person zusammenkommen. Auch hier werden Kinder bis 14 nicht mitgezählt. Nachts sind dann zwischen 21 und 5 Uhr keine Besuche mehr erlaubt. Die Angehörigen eines Haushalts müssen unter sich bleiben. Eine Ausnahme gilt für getrennt lebende Ehe- und Lebenspartner:innen sowie getrennt lebende Kinder. Diese dürfen zu Besuch kommen.

Nach Ostern werden ab Donnerstag (8. April) auch die Kitas formal wieder geschlossen. Sie sollen aber eine Notbetreuung anbieten für Kinder aus Familien, die dringend darauf angewiesen sind und in denen mindestens ein Elternteil in einem besonders wichtigen, sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet.

Auch Alleinerziehende, die keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können, und Eltern, bei deren Kindern aus besonderen pädagogischen Gründen eine Betreuung erforderlich ist, sollen das Angebot in Anspruch nehmen können. Eine ähnliche Regelung gab es schon einmal, bis die Kinderbetreuung im März wieder hochgefahren wurde.

Müller: "Wir haben alle Bilder aus Parkanlagen gesehen"

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller führte nach der Sitzung am Donnerstagmittag nach wie vor zu hohe Infektionszahlen und eine steigende Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patient:innen als Gründe an. Weil das Coronavirus vor allem durch private Kontakte übertragen werde, sei es wichtig, diese nun auf ein Minimum zu reduzieren. Die Gefahr, sich anzustecken sei "in den scheinbar ungeschützten Situationen" privater Treffen besonders groß.

Die verschärften Regeln für den öffentlichen Raum erklärte Müller auch mit den Erfahrungen der vergangenen warmen Tage: "Wir haben Bilder gesehen wieder aus einigen Parkanlagen, wo ein-, zweihundert Menschen zusammenstanden." Über Ostern würden Polizei und Ordnungsämter vermehrt darauf achten dies nicht wieder vorkomme. Auch zehn oder zwanzig Leute, die im Park zusammenstehen, seien zu viel, betonte der Regierende Bürgermeister. Daraus könnten binnen Stunden Hunderte Infektionen entstehen. Der Senat habe deshalb Regeln festgelegt, die einschränken, aber ein Minimum an Kontakten noch ermöglichen. Eine Ausgangssperre sei weiterhin nicht geplant.

Corona-Tests beim Einkaufen, in Unternehmen, FFP2-Maskenpflicht

Erst am vergangenen Samstag hatte der Senat ein Paket neuer Corona-Regeln beschlossen, die seit Mittwoch gelten. Demnach bleiben vorsichtige Lockerungen – sie wurden aber durch verschärfte Vorgaben vor allem beim Testen, für Unternehmen und bei der Maskenpflicht ergänzt.

Wichtiger Punkt dabei: Berlinerinnen und Berliner müssen einen negativen Corona-Test zum Einkaufen in Geschäften, für Besuche im Friseur- oder Kosmetiksalon, in Museen und Galerien vorweisen. Davon ausgenommen sind Supermärkte, Apotheken oder Drogerien, die auch im Lockdown offen waren.

Unternehmen sind verpflichtet, ihren Beschäftigten, die nicht zu Hause arbeiten, mindestens zweimal wöchentlich Corona-Schnelltests anzubieten und mindestens die Hälfte der Büroarbeitsplätze ins Homeoffice zu verlagern.

In geschlossenen Räumen, etwa Geschäften, Arztpraxen, Museen, Krankenhäusern, aber auch in Bussen oder Bahnen, besteht grundsätzlich eine FFP2-Maskenpflicht, um besseren Infektionsschutz sicherzustellen. Einfachere OP-Masken reichen seit Mittwoch nicht mehr aus. (mit dpa)