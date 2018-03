Vermutlich beim Klettern auf einem Strommast ist ein Berliner Schüler in Österreich zu Tode gekommen. Der 14-Jährige sei im Ort Münster in Tirol am Donnerstagabend in eine 25.000-Volt-Leitung einer Trafostation geraten, teilte die Polizei mit. Nach ersten Informationen sei er von dem Mast geschleudert worden und an der Unfallstelle gestorben.

Der Junge verbrachte mit einer Jugendgruppe eine Woche in den österreichischen Bergen, die achte Klasse einer Berliner Schule befand sich auf Skifahrt.

Der getötete Schüler war mit zwei anderen aus der Gruppe bei der Starkstrom-Anlage. Ein Junge, der hinter ihm hinaufgeklettert war, wurde nicht verletzt. Ein weiterer Schüler war am Boden geblieben und kam deshalb ebenfalls heil davon, sagte ein Polizist der Deutschen Presse-Agentur. (mit dpa)