Zurück zum Boden der Berliner Tatsachen. Sie sind jetzt viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs. Was fällt Ihnen besonders auf?

Die Verdichtung. Berlin ist voller geworden. Das sehe ich schon in meiner Nachbarschaft, der Run auf den Preußenpark. Was da auf den Thai-Food-Markt strömt, ist ein Wahnsinn. Was mich aufregt, sind Baustellen, die nicht fertig werden. Da stehen die Gerüste und Absperrungen und kein Bauarbeiter ist zu sehen, das kann nicht sein. Aber um auch was Schönes zu sagen: In letzter Zeit war ich mal wieder häufiger am Viktoria-Louise-Platz in Schöneberg, das Blütenmeer dort, jetzt im Frühling, ist einfach traumhaft.

Auf was werden Sie auf der Straße angesprochen, wenn es nicht der Flughafen BER ist?

Auf alles Mögliche. Manche sagen auch nur: Sie fehlen uns. Das finde ich natürlich schön. Manchmal denke ich: Hätten Sie das mal früher gesagt.

Sie schreiben in ihrem Buch auch, dass Freizeit gelernt sein will. Wie hat der Ausstieg aus der Politik denn so geklappt?

Sehen Sie, da fällt mir ein, worauf ich häufig angesprochen werde: Sie sehen aber entspannt aus! Da scheint was dran zu sein. Für mich war nach 30 Jahren als Berufspolitiker eine wichtige Erfahrung, dass die Dauerbelastung wegfällt. Man ist nicht mehr durchgetaktet und komplett verplant. Ich stehe zwar immer noch relativ früh auf und habe immer noch einen festen Rhythmus, aber das ist jetzt mein privater Takt. Diese Freiheit genieße ich sehr. Früher war ich unter Dauerbeobachtung ab dem Moment, als ich aus der Haustür trat. Das ist vorbei.

Sie galten als sehr reiselustiger Berliner Regierungschef. Sind Sie immer noch viel unterwegs in der Welt?

Das Schöne ist jetzt, dass ich vor und nach dem Urlaub weiterhin Urlaub habe. Keine Berge von Akten mehr! Ich verreise nach wie vor gern, aber nicht drei Monate am Stück. Berlin ist so schön.

Dann noch schnell ein unschönes Thema: Was fällt Ihnen zur SPD ein?

Die SPD, das ist eine Partei, die es einem nicht leicht macht – und die es selbst nicht leicht hat. Leider gibt es keinen Knopf, auf den man drücken könnte und schon ist die viel zitierte Erneuerung da. Das Trauma der Sozialdemokraten ist nach wie vor die Agenda 2010, das war der politische Genickbruch, auch wenn kaum noch jemand weiß, was das eigentlich war. Mal abgesehen von Hartz IV. Es hilft aber nichts. Die SPD hat sehr viel Vertrauen bei ihren potenziellen Wählern verloren, nun muss sie entscheiden: Wollen wir eine linke Volkspartei sein oder wollen wir wieder mehr in Richtung Mitte schielen.

Für was sind Sie?

Die SPD muss linke Volkspartei sein. Nur dann haben wir eine Chance. Außerdem müssen wir die Machtfrage klären, so eine Quälerei wie nach der Bundestagswahl 2017, ob nun Groko oder nicht, darf es nicht mehr geben. Die Performance der Akteure an der Spitze ist auch noch verbesserungsfähig.

Haben Sie einen Ratschlag für Ihre Genossen, vielleicht auch für Ihren Nachfolger im Roten Rathaus?

Ich kenne Michael Müller sehr lange, wir haben immer gut zusammengearbeitet, von mir braucht er keinen Ratschlag. Ich wünsche ihm gute Nerven und, das gilt nicht nur für Michael Müller: Es darf in der Politik auch mal gelacht werden.