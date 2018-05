Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Sie Berlin gemeinsam mit dem Finanzsenator Thilo Sarrazin kaputt gespart haben?

Die Menschen vergessen so schnell. Die Spardiskussion wurde in Berlin seit Mitte der neunziger Jahre geführt, in manchen Jahren schloss der Landeshaushalt mit einem Defizit von mehreren Milliarden Euro ab und die Pro-Kopf-Ausgaben lagen, wie Sarrazin nachwies, höher als in Bayern. Es war richtig, die Notbremse zu ziehen und einen Mentalitätswechsel einzuleiten. Wir haben trotzdem auch in den härtesten Sparrunden Prioritäten gesetzt, Lehrer- und Erzieherplätze geschaffen und in die Kitas investiert. Der Polizeivollzugsdienst und die Justiz wurden von den Kürzungen ausgenommen. Ja, wir haben die öffentliche Verwaltung verschlankt, das war schwierig, aber richtig. Genauso richtig ist es jetzt, wieder neue Stellen zu schaffen, weil Berlin wächst.

Rot-Rot-Grün hat derzeit keine Finanzprobleme, aber es fehlen Politiker mit Ecken und Kanten, die bei den Wählern ankommen. Sehen Sie noch interessante Hoffnungsträger in der Berliner Landespolitik?

Erstens wünsche ich mir, dass die Berliner SPD ihre führende Rolle als Regierungspartei behält und der Regierende Bürgermeister Michael Müller lange im Amt bleibt. Das ist klar. Aber es stimmt, dass es bundesweit immer weniger profilierte Politiker gibt. Könnten Sie mir aus dem Stand heraus alle 16 Ministerpräsidenten in Deutschland nennen? Selbst mir würde es schwer fallen.

Ein Berliner Shootingstar, die ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey, hat es gerade ins Bundeskabinett geschafft.

Ich war überrascht, vor allem darüber, dass Frau Giffey auf dem Ost-Ticket Bundesfamilienministerin wurde. Aber Glückwunsch, sie hat nun die Chance, etwas umzusetzen. Was sie vorher in Neukölln gemacht hat, war erfrischend.

Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh ist doch auch ein Genosse mit Ecken und Kanten, oder?

(lacht). Politik ist immer dann erfolgreich, wenn man gemeinsam etwas hinbekommt. Die Fraktion darf nicht gegen den eigenen Senat arbeiten, die Partei nicht gegen die Regierungsfraktion oder den Senat. Natürlich ist die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus ein Kraftzentrum mit sehr kompetenten und selbstbewussten Leuten. So etwas spürt auch ein Regierender Bürgermeister. Trotzdem ist Regieren eine Gemeinschaftsaufgabe, da sind Ego-Trips fehl am Platz. Ja, wir brauchen Menschen in der Politik, die eine eigene Geschichte zu erzählen haben, die interessante Ideen einbringen. Aber dies alles, bitteschön, im Team.

Sie beklagen in Ihrem Buch die Schnelllebigkeit und den Stress in der Politik, die kaum noch ein Privatleben zulassen. Führt das nicht auch dazu, dass Politiker immer stromlinienförmiger werden?

Zuerst einmal bitte ich darum, die Politiker und ihren schwierigen Job zu respektieren. Die meisten von ihnen arbeiten hart daran, die Welt zu verbessern. Was in dieser hektischen Zeit fehlt, das ist die Zeit, Grundsatzfragen in Ruhe zu diskutieren, auch intern, ohne das alles gleich herum getwittert wird. Die Zeit für Reflexion und Expertise wird in der Politik leider immer weniger.

Dagegen lässt sich nichts machen?

Gewerkschafter würden sagen, wir brauchen mehr Personal. Aber es gibt nur einen Regierenden Bürgermeister und der soll möglichst jederzeit überall sein. Und das Amt lässt sich nicht teilen. Aber es wäre beispielsweise schon hilfreich, eine Klausurtagung ohne Ergebnisdruck zu veranstalten. Mal in Ruhe und ohne schlechtes Gewissen nur zu diskutieren, Ideen zu suchen, aber auch ohne Gesichtsverlust verwerfen zu können.

Wäre ein Twitter-Verbot für führende Politiker hilfreich?

Na ja, ich weiß gar nicht, wer so alles in der Gegend herum twittert. Ich mache das nicht. Problematisch finde ich, wenn durch Tweets oder mit Durchstechereien Denkprozesse zerstört werden, die Vertraulichkeit verdienen. Manches ist aber einfach nur blöde. Über mich wurde mal getwittert, ich hätte auf einer internen Tagung der SPD einen grünen Pullover angehabt. Eine tolle Nachricht.

Apropos Nonsens: Gibt es einen BER-Witz, den Sie lustig finden?

Den würde ich nie weitererzählen.

Sie schreiben im neuen Buch, dass jener Tag im Mai 2012, an dem die Flughafeneröffnung verschoben wurde, der dunkelste Tag in Ihrer Amtszeit gewesen sei. Werden Sie darauf noch angesprochen, wenn sie in Berlin unterwegs sind?

Gelegentlich ja, das muss ich ertragen. Was mich richtig ärgert ist, dass so viele Leute offenbar eine Lust daran haben, dass der Flughafenbau misslingt. Das finde ich völlig daneben. Die Situation wird sich wohl erst ändern, wenn BER fertig und eröffnet ist. Dafür sollten sich übrigens nicht nur Berlin, sondern auch die Mitgesellschafter Brandenburg und der Bund ins Zeug werfen.

Hat Ihnen die Pleite von Air Berlin nicht weh getan?

Das war ein Schlag, auch wenn das weggefallene Flugangebot schrittweise kompensiert wird. Aber die Marke ist weg, mit der Berlin durch die Lüfte flog.